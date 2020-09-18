"تسويق السياحة": انتخابات الرئاسة الأمريكية تعطل قدوم السياح إلى مصر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن شركات السياحة الأمريكية أبلغت نظيراتها المصرية أنها ستبدأ تنظيم رحلات للمواطنين الأمريكان إلى الأقصر وأسوان عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستعقد خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف عثمان، لـ"الوطن"، أن السياح الأمريكان يعشقون زيارة الأقصر وأسوان خاصة في موسم الشتاء.

زيارة السفير الأمريكى تؤكد ان المقصد السياحى المصرى آمن صحيا

وأشارعثمان إلى أن زيارة السفير الأمريكي إلى الأقصر توصل رسالة إيجابية للعالم بأن المقصد السياحى المصرى آمن صحيا وجاهزلاستقبال السياح خلال المرحلة المقبلة، كما أنها تشجع المواطنين الأمريكان على زيارة المدن السياحية بالصعيد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك جهودا كبيرة تبذل الآن لإعادة مدينة إسنا كواحدة من مدن الجذب السياحي بالصعيد، عن طريق إظهار العديد من المزارات الأثرية بالمدينة وتجميلها والترويج لها بشكل كبير.

وأكد أن محافظة الأقصر وافقت على منح الدهبيات النيلية العاملة بين الأقصروأسوان تراخيص مؤقتة لنقل السياح إلى حين نقلية تبعيتها لوزارة السياحة والأثار، مشيرا إلى أن هناك 150 دهبية تعمل في هذه المنطقة.

وتابع: "الدهبية عبارة عن فندق عائم صغير يتكون من كابينتين حتى 12 كابينة ويبلغ مدة البرنامج الخاص به نحو 5 أيام في المتوسط وتبلغ أسعاره 4 أضعاف الفنادق العائمة العادية"، مشددا على أن الدهبيات مهمة جدا للسياح الذين يبحثون عن الخصوصية وعدم التواجد في مجموعات كبيرة في ظل أزمة كورونا.

وأشارعثمان إلى أن الأيام الماضية شهدت تدريب 700 شاب من العاملين بمنطقة البر الغربي بالأقصر على كيفية التعامل مع السياح عن بعد، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه جرى التنبيه على سائقي الحناطير والفلايك بضرورة معاملة السائح معاملة جيدة، وتطبيق كل الإجراءات التي تحول دون انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر.