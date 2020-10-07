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أبو ظبي الإسلامي أفضل بنك للشراء.. سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-10-2020

كتب:

منى السعيد
10:10 ص | الأربعاء 07 أكتوبر 2020
سعر اليورو اليوم في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

ارتفعت سعر اليورو في بداية معاملات اليوم في البنوك المصرية، وترصد "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأربعاء 7 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وهو أفضل سعر لشراء العملة.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

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