محافظ أسيوط يشهد احتفالية الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه اللواء أركان حرب خالد لبيب، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بقصر ثقافة المحافظة.

وحضر الاحتفالية، اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، واللواء أيمن حسني، رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، واللواء أحمد شوقي، مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمقدم أحمد القاضي، بفرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، والأب عاموث، ممثلا عن الأنبا يوأنس، أسقف ايبارشية الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط، وضياء مكاوي، مدير عام قصر ثقافة أسيوط، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، والدكتورة مروة كدواني، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وصفاء كامل، مدير قصر الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وبدأت الاحتفالية بالاستقبال بقصر ثقافة أسيوط، وعرض بعض الفقرات الفنية لفرقة الآلات للفنون الشعبية والتنورة، ثم افتتاح دورة ( Icdl) للمكفوفين، والتي ينظمها المركز التعليمي لنظم المعلومات، التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع قصر ثقافة أسيوط، بمشاركة 11 متدربا من مختلف محافظات الجمهورية، تحت إشراف يسرية مصطفى، مكتب ذوى الهمم بالمركز التعليمي.

واستمع المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية، إلى شرح من القائمين على الدورة وبعض المتدربين بها، لمراحلها وأهدافها، وأوجه الاستفادة منها، موجها الشكر لهم على جهودهم؛ لخروج هذه الدورات إلى النور .

وعق ذلك، حضر المحافظ ومرافقوه الاحتفالية الفنية بالمسرح الصيفي، والتي بدأت بترديد جميع الحضور السلام الوطني، ثم تقديم فقرات الحفل للدكتورة أسماء عبد الرحمن، ثم عرض لبعض الأغانى الوطنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية، بقيادة الفنان حسام حسني، ثم عرض لبعض الفقرات لذوى الهمم، منهم فقرة شعرية للشاعر أحمد عبد الباسط، ثم قصة قصيرة للدكتور أسامة محمد، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

ووجه محافظ أسيوط، خلال كلمته، الشكر لكافة القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية، وذوى الهمم، المشاركين في الاحتفالية التي نظمت؛ إحياءا لذكرى انتصارت أكتوبر المجيدة، أعقبها قراءة الفاتحة على روح شهداء مصر الأطهار؛ وفاءا لهم، وعرفانا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، دفاعا عن سلامة الوطن وشعبه العظيم.

وقدم اللواء عصام سعد، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا على دور القوات المسلحة المصرية في حفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية وسلامة أراضيها، مشيدا بدور رجال القوات المسلحة، وما قدموه من تضحيات وشهداء خلال عقود طويلة؛ دفاعا عن الوطن.

ووجه المحافظ، تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل، مصنع القادة العظام ومدرسة الوطنية، الذى اقترن اسمه بالبطولة تلو الأخرى، وعبر تاريخ مصر النضالي الطويل ينتصر ومازال يحقق ذلك في حروبه التي يخوضها ضد الإرهاب، وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والحفاظ على أراضيه، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة؛ لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي نهاية الاحتفالية، عرض فيلما وثائقيا عن حرب أكتوبر، وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة. .