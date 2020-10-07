ترامب يندد بمعايير "وكالة الأدوية الأمريكية" للموافقة على لقاح كورونا

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمعايير المشددة التي حددتها وكالة الأدوية الأمريكية (هيئة الغذاء والدواء إف دي إيه) للموافقة بشكل طارئ على أي لقاح مستقبلي ضد وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يجعل من المتعذر إصدار أي ترخيص قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وقال ترامب، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء: "إن هذه القواعد الجديدة تجعل من الصعب أكثر إنتاج لقاحات بسرعة، لكي تتم الموافقة عليها قبل يوم الانتخابات الرئاسية.. إنه هجوم سياسي جديد".

ووفقا للمعايير الجديدة، سيكون على مصنعي اللقاحات انتظار مدة شهرين على الأقل قبل حقن آخر جرعة في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة قبل تقديم طلب للتسويق، كما طلبت وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (أف دي أيه) في وثيقة نشرتها على موقعها الإلكتروني.