تفاصيل لقاح كورونا المصري: يعتمد على إنفلونزا الخنازير وطرح 500 جرعة للتجربة

بارقة أمل تداعب المصريين في مواجهة كورونا المستجد، بعد تعاون مثمر بين المركز القومي للبحوث وإحدى الشركات، نجح في الوصول إلى تركيبة فعالة لإحباط "كوفيد 19" الذي يرعب العالم منذ شهور، تم الاعتماد فيها على فيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1)، وأثبتت التجارب على الفئران والقرود نجاحها.

تقول مصادر بـ"القومي للبحوث"، إن المركز تمكن بالتعاون مع إحدى شركات إنتاج اللقاحات في مصر، من إنتاج أول 500 جرعة من اللقاح المصري لعلاج فيروس كورونا، تمهيدا لتجربتها على البشر، خلال أيام.

المفاجأة كانت في تركيبة اللقاح المصري، إذ كشف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن" أن المكونات: "لقاح مثبط عبارة عن فيروس أنفلونزا الخنازير (H1N1)، محمل عليه عترات أو أنسجة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولقاح مثبط لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إكثاره على مزارع الأنسجة للفيروس".

ويوضح المصدر، أن اللقاح المصري بدأ العمل عليه منذ 3 أشهر، بعد عزل عشرات من فيروس كورونا المحلي، لاستخلاص عناصر يتم العمل عليها في إنتاج التطعيم الجديد، مشيرا إلى أن اللقاح المصري يسير بخطوات فعالة وناجحة، لمواجهة الفيروس.

مصر لديها 4 محاولات لإنتاج الفاكسين

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، في تصريحات تليفزيونية، أمس، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت من خلال موقعها، الدول ومراحل تجاربها في اللقاح الخاص بفيروس كورونا، لافتا إلى أن المنظمة أشارت إلى أن مصر لديها 4 محاولات لإنتاج الفاكسين، ووصلت لمرحلة التجارب الحيوانية، موضحا أن المرحلة الأولى صعبة وهي الأهم.

وأضاف أن "إنتاج الفاكسين يمر بعدة مراحل، حسب التكنيك المعمول به، لافتا إلى أن هناك تكنيك يستخدم الفيروس الضعيف أو أخذ جزء من الفيروس وتركيبه لفيروس آخر".

خبرة كبيرة في إنتاج اللقاحات

وأشار عبد الغفار، إلى أنه تم عرض المرحلة الأخيرة للقاح للتجارب الحيوانية، بنجاح فاق التوقعات، لافتا إلى أنه في بداية أزمة الفيروس تواصل معه الرئيس السيسي، وقال له "عندي أمل أنكم تعملوا حاجة"، مؤكدا أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في إنتاج اللقاحات إضافة للعلماء والباحثين.

نتائج جيدة لفاكسير كورونا

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أنه جرى تجربة فاكسيرا كورونا على الفئران، وأظهرت نتائج جيدة جدا، ودخلت في مرحلة القرود، وأظهرت أيضا نتائج جيدة، وننتظر البدء لتجربة الفاكسين على عدد قليل من المتبرعين خلال أسابيع قليلة.