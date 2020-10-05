وزير الصحة الروسي يرجح طرح لقاح كورونا للتداول العام نهاية أكتوبر

رجح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، طرحه لقاح (سبوتنيك - V) ضد فيروس كورونا للتداول المدني العام بنهاية شهر أكتوبر الجاري، أو أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وقال موراشكو، في تصريح اليوم الاثنين، "إن الطلب على اللقاح ضد فيروس كورونا داخل روسيا وخارجها مرتفع للغاية".

يُذكر أن صندوق الاستثمارات المباشر الروسي أعلن في وقت سابق أنه تلقى طلبات من 20 دولة لإجراء اختبارات سريرية لهذا اللقاح فيها، مشيرا إلى أنه من المتوقع إجراء تجارب في البرازيل والمكسيك.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "جامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 10 آلاف و888 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى مليون و225 ألفًا و889 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الاثنين، بأنّ الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية، وكان من بينها 2861 حالة دون أعراض سريرية.

وأوضح البيان، أنه تمّ تسجيل 3537 إصابة جديدة في العاصمة موسكو و338 إصابة في ضواحي موسكو و407 إصابات في مدينة سانت بطرسبورج.

أشار المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في بيانه إلى تسجيل 117 وفاة جديدة بالفيروس في روسيا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21475 شخصا.

من جهتها، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية إجراء أكثر من 48 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بـ"كوفيد -19" في روسيا ، مشيرة إلى أن 230 ألفًا و120 شخصًا ما يزالون تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.