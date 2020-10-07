كبير خبراء الصحة بأمريكا: قد نشهد 400 ألف حالة وفاة بكورونا هذا الشتاء

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية والأوبئة في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، من أن الولايات المتحدة، قد تشهد ما يصل إلى 400 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد هذا الشتاء؛ إذا لم يتبع الأمريكيون الإجراءات الاحترازية.

وقال "فاوتشي"، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء: "إذا لم يتم اتباع الإجراءات الاحترازية خلال فصلي الخريف والشتاء، فسيكون لدينا ما بين 300 و400 ألف حالة وفاة، وسيكون ذلك مأساويا للغاية".

وشجع كبير خبراء الأمراض المعدية والأوبئة، المواطنين على اتخاذ خطوات بسيطة، مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين المتكرر؛ والبقاء في المنزل قدر الإمكان.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 7 ملايين و500 ألف و964 حالة، عقب تسجيل 43 ألفا و562 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الجامعة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 210 آلاف و886 حالة على الأقل، عقب تسجيل 705 حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19)، ظهر في أواخر ديسمبر عام 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لتمضية عطلة رأس السنة القمرية، يناير الماضي.