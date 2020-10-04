وزير التعليم: التقييم في سنوات النقل سيكون مزيجا من أساليب متعددة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التقييم في سنوات النقل سيكون مزيجا من أساليب متعددة.

وأضاف "شوقي": "أتمنى أن نركز على التعلم ولا ننشغل بالتقييم والدرجات، وإن كان السؤال ينطوي على خلفية الدروس الخصوصية فأكرر لكم لا حاجة لها".

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت طرق وآليات تقييم الطلاب في المرحلة الابتدائية ابتداء من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، والتفريق بين طرق تحصيل الطلاب للدرجات في تلك الصفوف، وبين طلاب نظام التعليم الجديد 0-2، وهم الصفوف من kg1 وحتى الصف الثالث الابتدائي.

وقالت وزارة التعليم، إنَّه يجب التفريق بين المرحلتين في عملية التقييم، حيث إن طلاب الصفوف الأولى الذين يخضعون بشكل كامل لنظام التعليم الجديد، يتمّ تقييمهم على أسس مختلفة، عن طلاب المراحل من الرابع إلى السادس الابتدائي، الذين سيحصلون على درجات نصف ونهاية العام بناء على ما يلي:

- إجراء امتحانات تحريرية للطلاب موزعة على العام الدراسي.

- إجراء امتحانات شفهية للطلاب موزعة على العام الدراسي.

- عمل مجموعة من الأبحاث الكتابية والأنشطة المختلفة لتحديد مدى استيعاب وفهم الطلاب.

- تقييم عملية الحضور والغياب "في المدرسة وأون لاين"، وضمها لدرجات أعمال السنة الخاصة بالطلاب.

وتختلف طرق التقييم في الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي عن مراحل الصفوف الأولى من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، والتي يطبق عليها نظام التعليم الجديد 0-2، حيث يجرى تقدير مستوى الطالب فيها من خلال تقييمه في بعض المحاور الرئيسية والتي تعتبر بديلا للامتحانات التقليدية، حيث استبدلتها وزارة التربية والتعليم، بطرق تقييم أخرى تتماشى مع ما يهدف إليه نظام التعليم الجديد، من خلال تعديل القانون رقم 190 لسنة 2019، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية.

ونصت المادة السابعة من القرار على أن يقوم نظام التقييم على الآتي:

- قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها (شفهية - تحريرية - مهارية)، باستخدام مقياس الآداء المتدرج على النحو التالي:

- يفوق التوقعات دائمًا، ويرمز له باللون الأزرق.

- يلبي التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر.

- يلبي التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر.

- أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر.

يضاف إلى ذلك بعض الاجراءات التي تم استحداثها مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في الاتجاه بالعملية التعليمية الى نظام الأون لاين، وذلك من خلال:

- إجراء أبحاث تربوية وعلمية وتسليمها الى إدارة المدرسة لتقييم مستوى الطالب.

- التفاعل والنقاش بين الطالب والمعلم أثناء تواجده في الفصل أو "أون لاين".

- المشاركة بين الطالب وزملائه في المشروعات الجماعية.

- الحضور والغياب، سواء في الأيام المقرر فيها ذهابه الى المدرسة أو الحضور أون لاين.