الصناعات الهندسية تستعد للانتهاء من مذكرات توضيحية حول "قطاع الأعمال"

دعا المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية والهندسية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية اللجان النقابية في الشركات التابعة بسرعة الانتهاء من رؤية موحدة من كل لجنة نقابية، بهدف عقد اجتماع عام للتشاور حولها، والخروج برؤية واحدة تعبر عن مصالح وحقوق العمال، وكذلك الاستقرار في العمل وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال لقاء الفقي، مساء أمس الثلاثاء، مع رؤساء لجان نقابية من مواقع عمل مختلفة تابعة للصناعات المعدنية والهندسية، بحضور قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منهم محمد وهب الله الأمين العام، وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب.

وأكد المجتمعون على ضرورة استمرار اللجان النقابية في دورها في الحفاظ على استقرار العمل والالتزام بكل الطرق القانونية لعرض وجهة نظرها طبقا للقانون الذي يعطيها الحق في المشاركة في كل الاجتماعات والقرارات التي تمس تنظيم العمل داخل المصانع والشركات.

وأعلن المجتمعون، أن اللجان النقابية تستعد الآن للانتهاء من مذكرات توضح وجهة نظر اللجان النقابية حول مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام الذي أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة، والإشارة إلى التمسك بمميزات اللائحة الحالية من ناحية عدم الانتقاص من الأجور والحوافز والعلاوات والجوانب التنظيمية، وأن تعتبر تلك الامتيازات الحالية الحد الأدنى عند التفاوض على تعديلات جديدة.

وكانت عدد من النقابات العمالية عقدت اجتماعات، مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة آخر مستجدات مشروع لائحة قانون قطاع الأعمال، الذي أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام.

وعقدت نقابات العاملين بالكيماويات والتجارة والصناعات الهندسية، اجتماعاتها للتأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من رؤية موحدة من كل لجنة نقابية، بهدف عقد اجتماع عام للتشاور حولها، والخروج برؤية واحدة تعبر عن مصالح وحقوق العمال، وكذلك الاستقرار في العمل وزيادة الإنتاج.