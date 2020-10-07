استغلال السوشيال ميديا لعرض البرامج الانتخابية في دائرة المرج

تشتعل المعركة الانتخابية في دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بين 27 مرشحاً، يتنافسون على مقعدي الدائرة في انتخابات مجلس النواب، من خلال بث فيديوهات تعريفية لبرامجهم عبر السوشيال ميديا، وعقد جولات ميدانية وسط الناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في دائرة المرج، ضمن المرحلة الثانية التي تنطلق في الخارج من 4 حتى 6 نوفمبر المقبل، وفي الداخل خلال يومي 7 و8 من الشهر ذاته، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية للمترشحين في 19 أكتوبر الجاري، حتى الأول من الشهر المقبل.

وتشمل انتخابات المرحلة الثانية، 13 محافظة، هي "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويخوض الانتخابات على مقعدي دائرة المرج 3 نواب الممثلين عن الدائرة في مجلس النواب الحالي، في مواجهة نائب سابق عن الحزب الوطني المنحل، ومترشحين خاضوا انتخابات 2015، وعددا من الوجوه الجديدة.

وفي سياق المنافسة الشرسة في دائرة المرج، يواصل النائب أحمد علي، مرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة، جولاته الميدانية في الشارع وسط أهالي الدائرة والتي تشمل عرض برنامجه الانتخابي خلال الفترة المقبلة، بجانب لقاء رؤوس العائلات لكسب تأييدهم في الانتخابات.

وتركز الحملة الانتخابية للنائب أحمد علي، على بث فيديوهات تعريفية عن المرشح للناخبين، عبر السوشيال ميديا، وعرض الخدمات التي قام بها خلال الفترة الماضية في المناطق المختلفة في الدائرة.

ولم يختلف الصراع على مقعدي دائرة المرج كثيرا بين المترشحين في الدعاية الانتخابية، حيث بث النائب عيد هيكل، مرشح حزب الوفد عن الدائرة، فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتناول كشف حسابه عن أدائه في مجلس النواب الحالي.

وتضمنت الفيديوهات عرض إنجازات النائب عيد هيكل، التي قام بها في دائرة المرج، من خدمات وحل عدد من مشكلات الدائرة، أبرزها الصرف الصحي، ورصف الطرق، وتطوير عدد من الأندية الرياضية والاجتماعية بالدائرة.

وفي السياق ذاته، عقد النائب خالد أبوطالب، المرشح عن الدائرة مستقل، عددا من اللقاءات التعريفية مع المواطنين في الشارع وأماكن التجمعات العامة؛ لشرح برنامجه الانتخابي، وزيارات لعائلات الدائرة، لكسب دعمهم في السباق الانتخابي.

وينسق عمر الرفاعي، المرشح عن دائرة المرج مستقل، في إطار المنافسة على أحد مقعدي الدائرة في الانتخابات مع عائلات المرج، وعقد لقاءات معهم بهدف كسب تأييدهم في المعركة الانتخابية.

ويعتمد "الرفاعي" في السباق الانتخابي على خبرته في دائرة المرج، الذي سبق ومثلها في مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل ثلاث دورات برلمانية متتالية 2000 و2005 و2010، قبل أن يفقد المقعد في انتخابات 2012، ويخسره أيضا في انتخابات 2015.

ويركز باقي المترشحين في دائرة المرج، ومن بينهم حسام لبنة، عن حزب المؤتمر، وناصر حسين، عن حزب الحرية المصري، على عرض برامج ورؤى؛ لتطوير خدمات الدائرة عبر السوشيال ميديا، بهدف تعريف الناخبين بأنفسهم، وكسب تأييدهم في السباق الانتخابي.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وتقسم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم، يخصص لدائرتين منهم عدد 84 مقعدا، بواقع 42 لكل منهما، وعدد 100 مقعد للدائرتين الأخرتين.

ويتنافس حوالي 4 آلاف مرشح على المقاعد الفردية، و4 قوائم انتخابية وهم: "القائمة الوطنية، وقائمة نداء مصر، وقائمة أبناء مصر، وقائمة تحالف المستقلين".

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المترشحين، تنظيم أي اجتماعات أو مؤتمرات عامة ؛التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سمحت لهم بتلقي التبرعات من أي شخص أو حزب بحد أقصى 5%.