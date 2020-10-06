قائمتان و221 مرشحا فرديا في نهائي انتخابات النواب في الإسكندرية

أعلن المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية والمشرف على الانتخابات البرلمانية، اليوم الثلاثاء، الكشوف النهائية للمرشحين الفردي والقوائم التي تخوض معركة الانتخابات البرلمانية، حيث بلغ قائمتين وهم القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر.

وقال "المشد" في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن عدد المرشحين الفردي بلغ 221 مرشحا فرديا للتنافس على 6 دوائر وعلى 16 مقعدا في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن عدد المرشحين في الدوائر الانتخابية بلغ 73 مرشحا في الدائرة الأولى، المنتزه، والمخصص لها 4 مقاعد، كما ترشح 39 مرشحا في الدائرة الثانية الرمل، والمخصص لها 3 مقاعد في البرلمان، وترشح 27 مرشحا في الدائرة الثالثة سيدي جابر وباب شرقي للمنافسة على مقعدين.

وأكد أنه ترشح للمنافسة في الدائرة الرابعة محرم بك عدد 28 مرشح للمنافسة علي مقعدين، وفي الدائرة الخامسة العطارين ترشح 11 مرشح للتنافس علي مقعد واحد مخصص للدائرة الاكثر هدوء وتنافس، فيما ترشح 43 مرشح في الدائرة السادسة والأخيرة وهى الدخيلة غرب الإسكندرية حيث يتنافسون علي 4 مقاعد مخصصة للدائرة.

وعلقت المحكمة الكشوف النهائية للمرشحين داخل القاعات وكشوف القوائم وذلك بعد انتهاء كافة الطعون داخل القضاء الإداري في المحافظة أو محكمة القضاء الإداري العليا حيث تم قبول ورفض عدد من الدعاوي من بينها رفض دعاوي القوائم الثلاثة ليتنافس قائمتين فقط على قطاع غرب الدلتا.

يذكر أن الدعاية الانتخابية بدأت في شوارع الإسكندرية وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لبدء ماراثون الانتخابات بعد إعلان الكشوف النهائية.

كانت محافظة الإسكندرية وضعت عدد من الضوابط المنظمة للدعاية الإنتخابية لمجلس النواب. والتي تم إخطار السادة رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولي أقسام الإعلانات بتلك الجهات.

وأولها قيام المرشح بالتقدم بطلب وضع لافتات الدعاية الانتخابية إلى الحي موضح به الشوارع التي سوف يقوم بالدعاية فيها، والمدة المطلوبة، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومي سارية وأصل التوكيل للوكيل مع سداد مبلغ 10000 جنيه تأمين. وفي حالة الإعلان عن الدعاية في أحياء مشتركة يكون سداد قيمة التأمين لكل حي علي حده.