في أول يوم دعاية.. جولات حزبية لتعريف الناخبين ببرامجها

بالتزامن مع فتح باب الدعاية لانتخابات مجلس النواب، بدأت الأحزاب السياسية في عقد جولات ميدانية لتعريف المواطنين ببرامجها الانتخابية، بهدف كسب تأييدهم في السباق الانتخابي.

وانطلقت الدعاية الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى والتى تضم 14 محافظة، ظهر اليوم الإثنين ويستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، فيما تبدأ لمرشحي المرحلة الثانية في 19 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُفتح باب التصويت في مارثون انتخابات مجلس النواب أمام المصريين المقيمين في الخارج في 21 حتى 23 أكتوبر المقبل، وداخل مصر خلال يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وتقسم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الآخرين عدد 100 مقعد لكل منها.

وبحسب كشوف المرشحين المبدئية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يتنافس 4006 مرشحين على المقاعد الفردية، و4 قوائم انتخابية وهم: القائمة الوطنية، وقائمة نداء مصر، وقائمة أبناء مصر، وقائمة تحالف المستقلين.

وحظرت على المترشحين تنظيم أي اجتماعات أو مؤتمرات عامة التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سمحت لهم بتلقي التبرعات من أي شخص أو حزب بحد أقصى 5%.

وقالت النائبة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن أمانات الحزب في المحافظات تنسق مع المرشحين في الجولات الميدانية في الشارع للقاء المواطنين وتعريفهم بالبرنامج الانتخابي.

وأضافت ثابت لـ"الوطن"، أن هذه الجولات تضمن توعية الناخبين بحقهم الدستوري وضرورة استخدامه والمشاركة في الانتخابات.

ومن جانبه، أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، لـ"الوطن"، أن مرشحين الحزب في مختلف الدوائر الانتخابية سيتحركون في جولات ميدانية بالتنسيق مع شباب الحزب لعقد لقاءات تعريفية مع الناخبين، بجانب زيارات للعائلات لكسب دعمهم في الانتخابات.

وأوضح اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، لـ"الوطن"، أن الهيئة العليا للحزب ستقوم بزيارات لأمانات الحزب في المحافظات لدعم المرشحين، بجانب الجولات الميدانية التي تضمن تعريف الناخبين ببرنامجنا الانتخابي.

وبدوره، قال أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، إن الحزب سيعقد ندوات تعريفية للمواطنين داخل مقراته بالمحافظات، وشرح دور المجالس النيابية وكيفية التصويت في الانتخابات.

وتابع إدريس لـ"الوطن"، أنه تم تكليف أمناء الوحدات القاعدية بالمرور على الأسر والعائلات لعرض برنامجنا الانتخابي وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق، كلف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، بتشكيل لجنة لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب حتى إعلان النتيجة النهائية، وتقديم كافة أشكال الدعم لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية، وتذليل أي عقبات قد تواجهم في الدوائر الانتخابية.