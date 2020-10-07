بيع 6 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بمدينة دمياط الجديدة

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم بيع 6 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني، بمساحات تراوحت بين (20م٢ :40م٢)، بسوق المجاورة (33) بالحي السادس بجوار مشروعى JANNA للإسكان الفاخر وسكن مصر بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب، أن جلسة المزاد، أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحال بأسعار تراوحت بين 31 ألف جنيه و46 ألفا و500جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع الواحد للصيدلية 63 ألف جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، كما تم مراعاة تنوع أنشطة المحال التى تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان منطقة مشروعي جنة وسكن مصر، بمدينة دمياط الجديدة.