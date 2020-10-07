جمال يوسف يبكي متاثرا بحديث محمد صبحي عنه: علمتني الفن

قال الفنان محمد صبحي، إن أسعد لاحظاته عندما أكرم الله سبحانه وتعالى الفنان جمال يوسف بالشفاء من مرض السرطان، موجها حديثه للأخير "أنت بني إنسان جميل وبني آدم محترم وتلميذي وابني والناس بتحبك وربنا بيحبك".

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، "مبسوط جدا أنك أول شغلك بعد شفاؤك هيبقي معايا زي ما وعدتني"

وبكى يوسف متأثرا من حديث الفنان صبحي له، قائلا "ده شرف ليا يا أستاذ وأتمنى ذلك، وحضرتك أستاذي وأنا اتعلمت منك، روحت عندك المسرح وأنا عندي 16 سنة واتعلمت يعني إيه فن وأخلاق منك، ربنا يخليك لينا وأنا مبسوط جدا ومش مصدق".

ورد عليه صبحي، "يلا بقى علشان تورينا الإرادة في أنك تقوم وتشتغل وتفرح أولادك وزوجتك وأسرتك كلها وتفرحنا أحنا كمان برجوعك".

يذكر أن الفنان جمال يوسف أعلن منذ فترة إصابته بمرض سرطان البلعوم وخضوعه لـ35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

وكشف يوسف عن أنه بعد إصابته بمرض سرطان البلعوم أخبره الطبيب الخاص به، بأن 11% فقط من الناس هم من يتحملون المرض، "رقبتي ووشي كانوا محروقين من الإشعاع ووزني قل".

وخلال الفترة الأخيرة أعلن الفنان جمال يوسف أنه غادر القاهرة متجها إلى العين السخنة في الساعات الأولى من الصباح للاستجمام مع أسرته، وذلك بعد تعافيه من مرض السرطان عقب ظهور نتيجة أشعة المسح الذري، مساء أمس السبت، والتي كان قد أجراها، الخميس الماضي، داخل إحدى الجهات المتخصصة.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن فرحة والده وزوجته وأبنائه بشفائه من المرض لا توصف، مضيفا أنهم اصطحبوه إلى العين السخنة للاستجمام بعد رحلة معاناته خلال الأشهر الماضية.

وتابع: "سعيد بعودتي لحياتي ومتشوق لعملي والوقوف أمام الكاميرات، أحمد الله على شفائي من هذا المرض اللعين، ولذلك لم أتمالك دموعي عند معرفتي بنتيجة الأشعة".

وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر أول تصريح للفنان جمال يوسف يعلن خلاله تعافيه من مرض السرطان، حيث قال: "قلبي هيقف من الفرحة، الحمد والشكر لله، مش ممكن أنسى دعوات الناس ودعم أهلي وأسرتي، جميلهم فوق رأسي من فوق، وكمان بشكر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكل زملائي وأساتذتي على دعمهم طوال فترة مرضي".