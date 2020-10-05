جمال يوسف: مكنتش عايز أعرف حد بإصابتي علشان محدش هيرضى يشغلني

قال الفنان جمال يوسف، إنه لم يكن يريد إخبار الجميع بإصابته بسرطان البلعوم: "عشان محدش هيرضى يشغلني، وأنا عاوز أجيب التزامات بيتي".

وأضاف "يوسف" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، إن صديق له سرب الخبر على موقع التواصل الاجتماعي قبيل عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي جعل الجميع يتعاطف معه ويدعوا له بالشفاء.

وأشار، إلى أنه أجرى مسحة ذرية مؤخرا واكتشف شفائه من المرض بعد أن فقد الأمل في الشفاء لكن "ربنا كبير"، مبينا أنه يحتاج إلى شهرين للعلاج الطبيعي لكل يعود للأكل والحركة بشكل طبيعي.

وذكر أنه في شهر فبراير الماضي شعر بتورم للغدد الليمفاوية خلف أذنه فطالبه صديقه بعمل مسحة طبية ليكتشف بالصدفة إصابته بالسرطان، وحصل بعدها على 35 جلسة إشعاع أرهقته كثيرا حتى أنه تمنى الموت بسبب شعوره بالموت نحو 6 مرات في اليوم.

وتابع "يوسف"، أنه في إحدى المرات دخل عليه نجله وقبله قدمه متمنيا له الشفاء قائلا له: "ظهري اتكسر بعد ما تعبت يا بابا"، وهنا صعب عليا ابني وولادي ودعوت الله أن يشفيني من أجل أولادي فقط، لذلك غير رأيه من أجل استمرار تلقي علاج الإشعاعي لكي يُشفى.

ووجه الشكر إلى الفنانين الذين دعموه في مرضه الآخر وخص بالذكر الفنان الكبير محمد صبحي ونقيب الممثلين أشرف زكي والفنان جمال عبد الحميد.

ولفت يوسف، أنه سيظل يتابع مع الطبيب للكشف كل 3 أشهر، مشيرًا إلى أن مرضه الأخير كان منحة له لاقترابه من الله قائلا: "ربنا كان عاوز يقربنا، بنجري نشتغل عشان الفلوس والشهرة ونربي العيال، احنا طبيبن مبعرفش بعض غير في الزنقة، واستعان بجملة الفنان محمود عبد العزيز في مسلسل "رأفت الهجان" التي قال فيها "خلوا بالكوا من مصر مصر حلوة وتستاهل صحيح".