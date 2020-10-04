آخر أخبار مصر.. شفاء جمال يوسف وصرف المعاشات والعلاوات الخمس

على مدار اليوم تصدر القرارات الحكومية، وتُحدث الأخبار التي تشغل بال المواطن، وعلى رأسها الأخبار الخدمية، وخلال اليوم الأحد الذي يوافق 4 أكتوبر، تصدرت عدد من الأخبار اهتمامات القراء.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

شفاء جمال يوسف من السرطان

الفنان القدير جمال يوسف شغل مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان أصدقائه إصابته بسرطان البلعوم، خاصة أنه وصل لمرحلة الخطر، واليوم كان الجميع على موعد مع خبر سعيد، تمثل في الإعلان عن شفاء الفنان تمامًا، وظهور نتيجة أشعة المسح الذري، داخل أحد الجهات المتخصصة، وغادر "يوسف" القاهرة متجهًا إلى العين السخنة للاستجمام مع أسرته.

صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية للعلاوات الخمس

تواصل الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات أكتوبر، بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس، وذلك بقيمة 25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

بدء استقبال طلبات الطلاب للاشتراك في المترو

بداية من اليوم تتلقى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الأوراق الخاصة بطلاب المدارس والجامعات الراغبين في عمل اشتراكات الطلبة الشهرية لاستقلال قطارات المترو بالخطوط الثلاثة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ من 17 أكتوبر الجاري.

التعليم تحدد قواعد التعامل مع إصابات الطلاب بكورونا

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القواعد والضوابط لغلق المنشآت التعليمية، ضمن الإجراءات الاحترازية خلال التعامل مع فيروس كورونا، ضمن خطة التعايش مع الوباء ولحماية الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 17 أكتوبر الحالي.

وتم وضع عدد ضوابط منها حالات تستوجب غلق المدرسة 28 يومًا، في حالة ظهور أكثر من حالة في أكثر من فصل، وللاطلاع على الضوابط بشكل مفصل من هنــــا.

الأوقاف: استمرار إغلاق دور مناسبات الدينية

أكدت وزارة الأوقاف غلق دور المناسبات الملحقة، وعدم السماح بعودتها للعمل على مستوى الجمهورية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وكانت وزارة الأوقاف، قد قررت منتصف مارس الماضي، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها، ونبهت على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وأهابت بجميع المواطنين التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية، مع التأكيد على أنه لا مانع على الإطلاق من صلاة الجنازة في المسجد.