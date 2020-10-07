تطوير منظومة مراقبة تصرف محطات مياه الشرب في قنا

أكد المهندس محمد جلال عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، تطوير نظام المراقبة على تصرف محطات مياه الشرب بالشركة، لقياس كمية المياه المنتجه آليا.

وجاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المهندس مصطفى بشير مدير إدارة الفاقد بالشركة، إلى تركيب 45 جهاز عداد لقياس تصرف محطات المياه بقنا وربطها ببرنامج الاسكادا، بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح بشير أنّ المشروع يساعد في تحديد كميات المياه المنتجة من المحطات بدقة عالية، وتحديد نسب الفاقد الفني والتجاري.