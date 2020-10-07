8 معلومات عن مشعل الأحمد ولي عهد الكويت الجديد: أخ غير شقيق للأمير

صرح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح، اليوم، أن أسرة آل صباح، باركت تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح شقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء الماضي، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي الثلاثاء عن 91 عاما.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المعلومات عن ولي العهد الجديد:

- ولد الشيخ مشعل الصباح في عام 1940، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وكلية "هندن" للشرطة في المملكة المتحدة عام 1960.

- التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وتحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة".

- عُيّن من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط.

- وبموجب مرسوم صدر في أبريل 2014، عيّن الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

- شغل مشعل منصب الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973، كما أنه أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.

- الابن السابع لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم الكويت قبل الاستقلال في الفترة من 1921 الى 1950.

- الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح، والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

- رافق الشيخ مشعل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في رحلته الأخيرة للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.