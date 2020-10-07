عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا لعهد الكويت

اختار أمير الكويت الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح، شقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (80 عاما) وليا للعهد، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "قنا".

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء الماضي، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي الثلاثاء عن 91 عاما.

وقال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أداء اليمين الدستورية، إنّه يتعهد بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد، مؤكدا أنّ التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف.

وأصبح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، الأمير السادس عشر للكويت. بينما تتحضر الكويت لعودة جثمان الأمير الراحل في وقت لاحق الأربعاء.

وفي وقت سابق قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الكويت، أنس الصالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "عملا بأعمال الدستور بشأن أحكام توارث الامارة، فإنّ مجلس الوزراء ينادى الشيخ نواف الأحمد أميرا لدولة الكويت".

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، وقاد سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.

وتدفقت التعازي بوفاة أمير الكويت من جميع أنحاء العالم العربي والعالم، وأعلنت عدة دول في الخليج العربي والمنطقة على نطاق أوسع فترات حداد.

وولد الشيخ مشعل الصباح الذي يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني في الكويت سنة 1940، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وكلية "هندن" للشرطة في المملكة المتحدة عام 1960.

والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وتحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة".

ورافق الشيخ مشعل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في رحلته الأخيرة للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.