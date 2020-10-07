مسرحية جديدة تجمع خالد جلال وأيمن سلامة بالمسرح القومي

يستعد المخرج خالد جلال، لتقديم عرض مسرحي خلال الفترة المقبلة، من تأليف أيمن سلامة، ويضم عددا من الوجوه الشابة.

ونشر المؤلف أيمن سلامة، عددا من الصور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا عليها: "قريبًا بإذن الله على المسرح القومي".

ويضم العمل المسرحي المرتقب، عددا من النجوم، أبرزهم "أحمد فؤاد سليم، ميدو عادل، محمود حافظ".

في شهر سبتمبر الماضي، جرى تكريم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، وفريق "سينما مصر"، في يوم المسرح المصرى، مع كوكبة من رموز المسرح، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، على المسرح القومي بالعتبة.

وقال خالد جلال، في تصريحات، إن "التكريم في نفس المهرجان العريق، الذي شهد بداياتي منذ الدورة الأولى حين شاركت بعرض (اللي بعده) لمنتخب جامعة القاهرة، وحتى الدورة الحالية، بعد 27 دورة من عمر المهرجان".

وتابع: "أسعد بتكريم في يوم المسرح المصري، بحضور معالي وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والصديق الدكتور علاء عبد العزيز، رئيس المهرجان، والأب الدكتور فوزي فهمي الرئيس الشرفي للمهرجان".

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي للمسرحية.

ويؤكد العرض أن قوة مصر وذاكرتها وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر، مهما حاول أعداؤها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يُمحى أبدًا على مر العصور.

كما شارك الفنان ميدو عادل، في العرض المسرحي الغنائي، فنان الشعب "سيد درويش"، الذي يقدمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، على مسرح البالون بالعجوزة.

العرض يقدم ضمن أجندة وزارة الثقافة التي تهدف لإحياء مسيرة رموز الفن في مصر، وتعريف الأجيال بتلك القامات التي حفرت أسماءها في سجل الفن بمختلف مجالاته، وتسلط المسرحية الضوء على أهم المحطات الفنية والشخصيات التي ساهمت في تكوين الشخصية الفنية لفنان الشعب سيد درويش.