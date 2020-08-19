أيمن سلامة عن مشهد تقبيل "عز" ليد "لبيب": إنسان محترم

نشر المؤلف أيمن سلامة، صورة تقبيل الفنان أحمد عز يد الفنان لطفي لبيب بعد عرض مسرحية "علاء الدين" الأسبوع الماضي.

وعلق "سلامة" على الصورة، قائلاً "الصورة دي فيها معاني كتير جداً ..احترام .. وفاء .. تقدير .. إنسانية .. أحمد عز .. أنا فخور أني صديق لإنسان محترم .. مهذب .. وفي .. راقي .. يعرف معنى الإنسانية".

وأضاف، "بالمناسبة في رمضان الماضي قدمت المسلسل الإذاعي بليز يا إنجليز، الذي جمع النجم أحمد عز بالفنان القدير لطفي لبيب".

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، وعدد من النجوم، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري.