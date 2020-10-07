رد حاسم بخصوص تضارب مواعيد مجموعات التقوية المدرسية وحصص الـ"أون لاين"

نفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، وجود تعارض بين توقيتات مجموعات التقوية المدرسية وموعد بث أو إذاعة الحصص المدرسية بنظام الـ"أون لاين"، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور بلا أي داع، من خلال إثارة حفيظتهم تجاه منظومة التعلم عن بعد، بوضع أكثر من افتراض أمامهم، ومن ثم اتهام المسئولين عن المنظومة بعدم التنسيق.

وأوضحت المصادر أن إدارة المدرسة متمثلة في المدير والوكيل ومعاونيهما ومعهم أعضاء مجلس الأمناء، هم من سيتولون وضع خريطة توقيتات مجموعات التقوية المدرسية، والتي ستكون بعد انتهاء اليوم الدراسي، وهم أيضا من سيتولون تحديد بث حصص الـ"أون لاين" خلال أيام تواجد الطلاب في منازلهم، مضيفة "أنه من البديهي أن تقوم كإدارة مدرسية بمراعاة هذا الأمر، وعدم الخلط في مواعيد البث وعقد المجموعات المدرسية".

وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020، والذي من المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة 33 أسبوعا، موضحا تفاصيل حضور الطلاب والمواعيد والأسعار المقترحة.

وترصد "الوطن" 15 معلومة عن مجموعات التقوية:

- مجموعات التقوية اختيارية.

- تتاح المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل.

- تهدف إلى تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد بدلا من الاعتماد على الدروس الخصوصية.

- الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها، في لوحة إعلانات مخصصة لمجموعات التقوية.

- المدة الزمنية المخصصة للمجموعة المدرسية في كل مادة ساعتان في الأسبوع.

- مراعاة أن تكون المجموعة من عدد قليل من الطلاب، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة.

- ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

- تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة، لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام.

- تخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم غير المعلمين.

- مدير الإدارة التعليمية المختص، ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/العامة) في الحصة الواحدة.

- يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة، تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل.

- الحد الأدنى 10 جنيهات، والأقصى 85 جنيها، للمجموعات المدرسية.

- يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص.

- ألا تزيد نسبة الكوادر من غير المعلمين على 25%، من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.

- تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين، طبقًا للائحة مالية يتم وضعها، ولا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.