في 15 نقطة.. تعرف على تفاصيل مجموعات التقوية المدرسية وأسعارها

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020، والذي من المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة 33 أسبوعا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل حضور الطلاب ومواعيد الحضور والأسعار المقترحة.

وترصد "الوطن " 15 معلومة عن مجموعات التقوية:

1- مجموعات التقوية اختيارية.

2- تتم في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل.

3- تهدف لتحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد بديلا للدروس الخصوصية.

4- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها، في لوحة إعلانات مخصصة لمجموعات التقوية.

5- المدة الزمنية المخصصة للمجموعة المدرسية في كل مادة، ساعتين في الأسبوع.

6- يتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة.

7- ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

8- تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة، لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام.

9- تخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم غير المعلمين.

10- مدير الإدارة التعليمية المختص، ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/العامة) في الحصة الواحدة.

11- يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة، تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل.

12- الحد الأدنى 10 جنيهات، والأقصى 85 جنيها، للمجموعات المدرسية.

13- يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص.

14- ألا تزيد نسبة الكوادر من غير المعلمين عن 25%، من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.

15- تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين، طبقًا للائحة مالية يتم وضعها، ولا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.