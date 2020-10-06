في 15 نقطة.. تعرف على تفاصيل مجموعات التقوية المدرسية وأسعارها
كتب:
محمود عبدالرحمن
03:07 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020، والذي من المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة 33 أسبوعا.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل حضور الطلاب ومواعيد الحضور والأسعار المقترحة.
وترصد "الوطن " 15 معلومة عن مجموعات التقوية:
1- مجموعات التقوية اختيارية.
2- تتم في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل.
3- تهدف لتحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد بديلا للدروس الخصوصية.
4- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها، في لوحة إعلانات مخصصة لمجموعات التقوية.
5- المدة الزمنية المخصصة للمجموعة المدرسية في كل مادة، ساعتين في الأسبوع.
6- يتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة.
7- ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
8- تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة، لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام.
9- تخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم غير المعلمين.
10- مدير الإدارة التعليمية المختص، ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/العامة) في الحصة الواحدة.
11- يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة، تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل.
12- الحد الأدنى 10 جنيهات، والأقصى 85 جنيها، للمجموعات المدرسية.
13- يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص.
14- ألا تزيد نسبة الكوادر من غير المعلمين عن 25%، من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.
15- تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين، طبقًا للائحة مالية يتم وضعها، ولا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.