مي فاروق عن غنائها بصحبة ابنتها على المسرح: فخورة بها

قدمت مطربة الأوبرا مي فاروق، ابنتها زينتها، خلال حفلها بدار الأوبرا المصرية، والتي شاركتها الغناء.

وكتبت مي فاروق، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "فرحة الأم إنها تشوف فرحة ولادها وتشوف حب الناس ليهم وتشوفهم ناجحين وأحسن منها".

وتابعت: "ماكنتش بفهم أمي لما كانت تقول الأم والأب هما بس في الدنيا اللي يحبوك أحسن منهم ومن أي حد في حياتي، فرحت كتير بنجاح حاجات ليا، لكن فرحتي بزينة ووقفتها جنبي على مسرح قصاد جمهور وفرحتي وأنا شايفاهم مبهورين بيها كانت مخلياني في مشاعر ملخبطة كده مش هيفهمها إلا الأمهات".

واستطردت "فرحتي برد فعلكم وحبكم لصوتها مخلية قلبي سعيد من يوم الحفلة إلى الآن، شكرا لكل تعليق ولكل كلمة حب في حق بنتي شكرا لكل تقديركم وجمال قلوبكم".

واختتمت حديثها، قائلة "ألف شكر إنكم سبب في فرحة بنتي وفرحتي بيها، وفخورة جدًا بزينة ومالك، فخورة إني أم لهم ربنا يقدرني أكون دائما أم يفتخروا بيها وتدعمهم بكل جهدها بحبكم من قلبي".

وقالت المطربة مي فاروق، في تصريحات، إنها في بداية غنائها لألحان الراحل رياض السنباطي، كانت ترى أن ذلك أمرا صعبا، لكنه مع الوقت أشعرها بكونها متمكنة من الغناء.

وأضافت "مي"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن مثل تلك الألحان، تحتاج إلى المذاكرة ومعرفه المعاني الموجودة في كلمات الأغاني، حتى تستطيع إيصالها للجمهور: "فكرة أني أغني قصيدة دي كانت حاجة صعبة".

وأوضحت أن أول مرة غنت فيها كلمات وألحان السنباطي، عندما كان عمرها 16 عاما: "كان عمل حيرت قلبي معاك، وكنت فاهمة الكلمات بس كنت لسه عيلة صغيرة".