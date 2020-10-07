مع إعلان الفائزين بـ"نوبل" للكيماء.. شخصيات عربية حصلت عليها

يوم ينتظره كل مهووسي العلم حول العالم، جائزة تعتبر الأغلى قيمة بين الجوائز لأهميتها وقيمتها، جائزة "نوبل" التي تمنح في 6 مجالات الأدب، والفيزياء، والكيمياء، وعلم وظائف الأعضاء (الطب)، والسلام، والاقتصاد، حيث تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بالفرع الثالث من جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020.

وحضرت العديد من الأسماء العربية والمصرية في قائمة نوبل في الـ6 مجالات التي تمنحها الجائزة من بينهم عالمين حصلوا عليها في الكيمياء، العالم اللبناني "إلياس جيمس خوري" والمصري الدكتور "أحمد زويل".

إلياس جيمس خوري.. أعظم الكيميائيين الأحياء

ولد "إلياس" في 12 يوليو عام 1928، وهو أمريكي من أصول لبنانية، حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1990 لأبحاثه في تطوير نظرية ومنهجية التركيب، وتحليل التخليق التقهقري، وتطويره علم التخليق العضوي، ويعتبره الكثير من علماء الكيمياء واحدًا من أعظم الكيميائيين الأحياء.

يعتبر "إلياس"، أول عربي يحصل على جائزة نوبل في مجال الكيمياء، والثاني في عدد الحاصلين عليها بين العرب.

أحمد زويل مصري.. أبو كيمياء الفيمتو

ولد زويل في 26 فبراير عام 1946 بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، التحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية وحصل علي الامتياز مع مرتبة الشرف في البكالوريوس عام 1967 في تخصص الكيمياء، وعمل معيدًا بالكلية، وناقش بعدها رسالة الماجيستير في "علم الضوء".

حصل زويل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1999 في مجال "الفيمتو ثانية" كثاني عربي يحصل عليها بعد "إلياس جيمس خوري".

عمل أستاذ كيمياء وفيزياء في معهد كاليفورنيا للتقنية، وحصل علي الجنسية الأمريكية عام 1982 بعد عدة إنجازات علمية ساهم بها حوالي 31 جائزة دولية، من بينها اختراع ميكروسكوب يصور أشعة الليزر في زمن مقداره "فيمتو ثانية"، مما جعله رائد علم "الفيمتو ثانية" ولهذا لقب بـ"أبو كيماء الفيمتو"، وتوفي في 2 أغسطس 2016 عن عمر ناهز 70.

ومؤسس جائزة نوبل هو رجل الصناعة السويدي "الفريد نوبل"، مخترع الديناميت، وصاحب فكرة منح الجائزة في المجالات الستة الأدب، والفيزياء، والكيمياء، وعلم وظائف الأعضاء (الطب)، والسلام، والاقتصاد.