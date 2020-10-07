"شعراوى": تلقينا 45 ألفا و492 شكوى في عامين.. وتم حلها بنسبة 95.6%

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 15634 ألف رسالة، منها 2285 شكوى، خلال شهر سبتمبر 2020، عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك، أو رقم الواتساب، أو الخط الساخن أو الإيميل.

وأكد "شعراوي" أنه تم حل 1780 شكوى منها، بنسبة 77.8%، وجار حل 505 أخرى، تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتا إلى أن أعلى المحافظات إنجازا للشكاوى الموجهة لها خلال الشهر، هي "بورسعيد، ومطروح، وأسيوط، والمنيا، والقليوبية، والدقهلية".

جاء ذلك خلال تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرا من مبادرة "صوتك مسموع"، التابعة للوزارة، عن الجهود التي قامت بها المبادرة في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين خلال سبتمبر الماضي.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بسرعة تعامل المبادرة مع المشكلات المتنوعة والمستجدة، وهو ما ظهر في سرعة التعامل مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء؛ لمجابهة فيروس كورونا، وأيضا التعامل بالتوازي مع المشكلات المختصة بها المبادرة، والتي تتمثل في 5 محاور، هى: "تراكم القمامة، ومخالفات البناء، والإشغالات، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والفساد".

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن مبادرة صوتك مسموع"، تلقت منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018، وحتى سبتمبر الماضى أكثر من 218 ألف رسالة، منها 45 ألفا و492 شكوى، وتم حل 42 ألفا و501 شكوى، بنسبة 95.6%، وجارٍ حل الباقي.

وأكد "شعراوي" أن المبادرة تعاملت بجدية وبسرعة مع الشكاوى الأكثر إلحاحًا وحاجة للمواطنين، حيث جاءت شكاوى القمامة في المقدمة بـ1128 شكوى، يليها الإشغالات بـ836 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ204 شكاوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بعدد 96 شكوى، والفساد بـ21 شكوى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التنسيق التام بين فريق عمل المبادرة والأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للتعامل الفوري مع تلك الشكاوى والبلاغات، وإزالة المخالفات والتعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية.

ونوه الوزير إلى أن المبادرة تتميز بتلقي شكاوى المواطنين وحلها، وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا، تيسيرا عليهم، وضمان وصول شكواهم بسهولة، والمساهمة أيضا في الحد من تردد المواطنين على مكاتب وإدارات خدمة المواطنين بالوزارة، بما يتماشي مع توجهات الدولة الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اللواء شعراوي أن المواطنين يمكنهم التواصل مع المبادرة من خلال وسائل الاتصال المختلفة، التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم الواتساب (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg

وعرض اللواء محمود شعراوي، نماذج من الاستجابات التي تمت خلال شهر سبتمبر 2020، وتضمنت الشكاوى بالنسبة للإشغالات، شكوى من الإشغالات والمخالفات في شارع 500، عمارات تقسيم الأموال العامة، المعادي الجديدة، التابعة لحي البساتين بمحافظة القاهرة، وتم التدخل الفوري وإزالة المخالفات وحل الشكوى.

وكان هناك شكوى أخرى من تزايد الاشغالات بشارع الجزيرة القديمة، متفرع من شارع محمد نجيب، المرج الشرقية في القاهرة، وتمت إزالتها، وثالثة من الإشغالات والتعديات لمحال مخالفة، بحي وسط إسكندرية، وتم التنسيق مع الحي وإزالتها على الفور، ورابعة من الإشغالات بشارع رياض في حي شرق أسيوط، وتم عمل حملة مكبرة لإزالتها.

كما تضمنت النماذج حلاً لشكوى باستكمال تركيب بلاط الإنترلوك وأعمال تركيب البردورات الخرسانية، بشارع بسام الشريف بالعمرانية بمحافظة الجيزة، والبدء في أعمال إزالة المتهالكة، وتوسعة الأرصفة المتعدية على خط التنظيم، ورفع تراكمات القمامة من شارع بنك التنمية الزراعي خلف السجل المدني بالمحافظة، ورفع القمامة من شارع 18 تقسيم عمر بن الخطاب، من شارع جسر السويس بحي السلام بمحافظة القاهرة.