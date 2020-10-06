بورصة أسعار لافتات الانتخابات: 100 جنيه في القاهرة و250 في الجيزة

مع بداية الدعاية الانتخابية الرسمية لانتخابات مجلس النواب، أمس الإثنين، تسابق المرشحون في القاهرة الكبري للحصول على المكان الأفضل في الميادين والشوارع الرئيسية، لتعليق اللافتات التي وضعت لها محافظتي القاهرة والجيزة تسعيرة لأول مرة تختلف حسب المساحة.

القاهرة: 100 جنيه للبانر.. و250 لـ"البوستر"

كشف مصدر بمحافظة القاهرة لـ"الوطن"، أن أي مرشح للانتخابات مجلس النواب قبل البدء في الدعاية الانتخابية من تعليق بوسترات وبانرات بمختلف الأحياء والشوارع، عليه التوجه إلى الحي، لتقديم طلب بالدعاية الانتخابية ونوعية الدعاية وعدد البوسترات والبانرات التي يستعين بها.

وأضاف المصدر: صاحب الدعاية اللي هو المرشح يسدد 50% من قيمة الدعاية كتأمين علاوة على رسوم المتر في البانر 100 جنيه، بينما رسوم البوستر المتر في المتر 250 جنيه ويزيد بزيادة المساحة.

وأشار، إلى أنه لايمكن لأي مرشح وضع بوسترات وبانرات بالشوارع دون الحصول على ترخيص وموافقة من الحي، وسداد الرسوم المستحقة على الدعاية الانتخابية، وإلا يعد مخالف ويتم إزالة المخالفة على الفور وتحرير محضر بشأنها.

الجيزة: 250 جنيه لـ"البانر".. و20 ألف جنيه تأمين

أما في الجيزة فحددت المحافظة رسم تعليق أي لافتة أو بوستر بشوارع المحافظة بـ250 جنيه لكل لافتة، علاوة على سداد رسوم تصنف كتأمين لأي مرشح لتعليق الدعاية الانتخابية، وتبلغ 20 ألف جنيه مع الخصم منها إذا تعرضت أي منشأت تتبع المحافظة لأي مكروه، سواء تلف في الأسفلت، أو الجدران.

وبحسب تحذيرات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، مع منع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به، من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر، بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.