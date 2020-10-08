"عشان ميضحكش عليك".. كيف تعرف الحساب الوهمي والخبر المزيف على الإنترنت؟

يواجه العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أثناء التصفح العديد من الأخبار المزيفة والحسابات الوهمية، فضلًا عن التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو، لتبدو واقعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل: تقنية DeepFakes.

وتستعرض "الوطن"، بعض الأدوات التي تساعدك في التحقق من الأخبار والصور والحسابات المزيفة عبر الإنترنت بسهولة وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية على النحو التالي:

كشف الحسابات الوهمية

عند البحث عن أدوات تساعدك على التحقق من الحسابات الوهمية في منصات التواصل الاجتماعي ستجد لكل منصة أداة، مثل: أداة Circleboom لتويتر ويمكنك استخدامها من هنــــــــــــا، أو أداة FakeFind لموقع إنستجرام ويمكنك استخدامها من هنــــــــــا، ولكن لا توجد أداة تتيح لك التحقق من الحسابات الوهمية في جميع المنصات التي تستخدمها.

ولكن أداة Spot The Troll تعلمك كيف تحدد الحسابات الوهمية بنفسك في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقدم لك اختبارًا يتضمن 8 حسابات – يتضمن كل منها معلومات شخصية عن صاحب الحساب، ومجموعة من المنشورات – والمطلوب منك فحص المحتوى وتحديد هل هو من حساب حقيقي أم وهمي.

وبعد تحديد كل حساب سيظهر لك خيار "Continue to signs" لمراجعة العلامات التي تساعد على تحديده، حيث تسلط هذه الأداة الضوء على جميع المؤشرات التي تجعل الحساب مزيفًا أو حقيقيًا، حتى تتمكن من التحقق من الحسابات بنفسك، ويمكنك استخدام هذه الأداة من هنــــــــــــا.

التحقق من صحة الأخبار

تُعتبر أداة NewsGuard من أشهر أدوات التحقق من الأخبار المزيفة، إذ توفر تقييمات تفصيلية لأكثر من 5800 موقع إخباري، حيث يُصنف كل موقع على أساس تسعة معايير مختلفة، منها: هل الموقع ينشر محتوى مزيفًا باستمرار، وهل يتجنب العناوين الخادعة، وهل يضع الإعلانات بطريقة واضحة، هل هناك معلومات عن فريق العمل، وغير ذلك الكثير.

وبناءً على هذه المعايير تعطي الأداة معيار تقييم معين لتحديد التصنيف الكلي للموقع، ويحصل الموقع على تصنيف بلون أخضر إذا كان يفي بالمعايير الأساسية للدقة والمساءلة، بينما يظهر الموقع بلون أحمر إذا فشل في تلبية المعايير السابقة.

الأداة متاحة كإضافة لجميع متصفحات الويب ويمكنك استخدامها من هنـــــــا، وأيضًا كتطبيق للأجهزة المحمولة سواء العاملة نظام أندرويد، أو نظام iOS.

التحقق من صحة الصور

تشبه أداة (TinEye) في عملها آلية البحث العكسي عن الصور في محرك بحث جوجل، فكل ما عليك فعله رفع الصورة التي تريد التحقق منها، أو وضع رابط URL الخاص بها، كما يمكنك أيضًا ببساطة سحب الصور وإفلاتها لبدء البحث.

وستقوم الأداة بفحص الصور عبر قاعدة بيانات الصور الخاصة بها التي تضم أكثر من 41 مليار صورة حتى الآن، كما تتيح لك إضافات (TinEye) البحث عن أي صورة ويب ببساطة عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على الصور في متصفح الويب الذي تستخدمه، كما أن لديها خيارات لفرز نتائج البحث وتصفيتها.

وهذه الأداة متاحة لمتصفحات: Firefox وChrome وOpera.