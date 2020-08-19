خبير إعلام يكشف طريقة التأكد من الأخبار المزيفة: ارجع للمصدر

أكد الدكتور فتحي شمس الدين خبير الإعلام الرقمي، أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا أساسيا من حياة المواطنين.

وقال زين الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن المواطن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في كل مظاهر حياته وأهمها الحصول على المعلومات والأخبار من خلالها، معتبرًا أن خطورة هذه الشبكات أنها لا تخضع للرقابة للتأكد من صحة البيانات التي يتم نشرها عبر هذه الشبكات، مؤكدًا أنها نقطة ضعف أمام وسائل الإعلام التقليدية التي تخضع للرقابة والتقييم.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة لنشر الشائعات والأفكار غير المتوافقة مع القيم المجتمعية في كثير من الأوقات، لافتا إلى أن الاستخدام السلبي هو السمة الغالبة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح خبير الإعلام الرقمي، أن هناك ميليشيات الكترونية مدفوعة سياسيًا من بعض الدول التي تستهدف مصر للتشكيك في قيادتها وبث الأفكار غير السليمة في المجتمع ونشرها بصورة كبيرة.

وتحدث عن حروب الجيل الرابع وحرب المعلومات وحروب تفتيت الدول من الداخل وأن هذه الأفكار يبثها أعداء الدولة المصرية مما يعمل على اثارة اللغط في المجتمع.

وكشف عن طرق التأكد من الصور "البنرات" المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي وعليها لوجو موقع إلكتروني أو جريدة مشيرًا أنه عندما تشاهد صورة عليها لوجو ما يجب عليك التأكد من مصدر الخبر مضيفًا: "مثلا خبر يتحدث يتحدث عن قضية ما من احد الجرايد متاخدش الصورة لوحدها لكن لازم ترجع للجريدة مصدر الخبر"، مؤكدًا أن الصور تُنشر بدون وجود لينك للخبر وعدم وجود تأكيد من مصادر أخرى، مشددًا على أن النقطة الأساسية للخبر هي الرجوع لأكثر من مصدر للتأكد منه.