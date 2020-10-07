مصادر: اختيار لواء شرطة مديرا لمكتب رئيس الشيوخ

أكدت مصادر لـ"الوطن"، إنه تم اختيار اللواء محمد رستم، مديرا لمكتب رئيس مجلس الشيوخ، نظرا لخبراته الواسعة في مجال العمل البرلماني.

وعمل اللواء محمد رستم، نائب مدير شرطة مجلس النواب، قبل خروجه على المعاش، وهو نجل النائب البرلماني المخضرم السابق سيد رستم، "شيخ البرلمانيين".

ويتمتع اللواء رستم، بعلاقات طيبة مع كل القيادات بالبرلمان والعاملين بالأمانة العامة، وحظى بسمعة طيبة بين النواب، وقد عاصر عددا من روساء البرلمان.

وينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في 18 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين 100 نائب بمجلس الشيوخ لتكتمل صفوف أعضائة وفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ.

وجرى استحداث مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية التي تمّ إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب ينتخب ثلثهم بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.