بعد دعوة السيسي انعقاده.. تفاصيل الجلسة الأولى فى تاريخ مجلس الشيوخ

بدأ العد التنازلى لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، والمقرر عقدها فى 18 من الشهر الجارى، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية عددا من الإجراءات الهامة، في مقدمتها تولي رئاسة المجلس أقدم الأعضاء سنا.

وبموجب الدستور والقانون، يؤدى نواب مجلس الشيوخ اليمين الدستوري، قبل مباشرة عملهم أمام المجلس، ونصه: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويتبع خطوة حلف اليمين، دعوة رئيس مجلس الشيوخ المؤقت الأعضاء إلى إجراء انتخاب لرئيس المجلس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، وتعلن النتائج وفقا لما تسفر عنه بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.

ويباشر رئيس المجلس مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وتكون مدة الفصل التشريعي لعضو مجلس الشيوخ 5 سنوات، وتسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على "الشيوخ" أيضًا، لحين صدور لائحته الداخلية، بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

ويحق لأعضاء مجلس الشيوخ استخدام أدوات رقابية محددة، وهي اقتراح برغبة وطلب المناقشة العامة.

يذكر أن عضو مجلس الشيوخ يتقاضى مكافأة شهرية من موازنة المجلس، مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من الموازنة، تحت أى مسمىً على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

ويتقاضى رئيس مجلس الشيوخ، مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، وبالنسبة للوكيلين تكون مكافأتهما مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.