محمود إسماعيل يكشف تفاصيل اليوم الأول لانعقاد مجلس الشيوخ

قال المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن أول أعمال المجلس في الجلسة الافتتاحية، سيقوم الأعضاء أولا بإدلاء القسم الخاص بالعضوية، ثم يُعلن عن الانتخابات من أجل اختيار رئيسًا للمجلس، ويدلي الأعضاء بأصواتهم حتى يتم اختياره.

وأضاف "إسماعيل" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه بعد اختيار رئيس مجلس الشيوخ يعتلي المنصة، ويعلن عن انتخابات الوكلاء، ويختار الوكيلين معه، ومن ثم يبدأ المجلس بمباشرة أعماله بشكل طبيعي.

وأشار محمود إسماعيل، إلى أن مجلس الشيوخ سيبدأ أول جلساته في مقر المجلس القديم، وفي نفس القاعة بمحافظة القاهرة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 577 لسنة 2020، اليوم، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد، الموافق 18 أكتوبر2020.