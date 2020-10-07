مواعيد أفلام هوليوود الجديدة.. بينها matrix 4 وthebatman

تستعد استوديوهات هوليوود خلال الفترة الجارية لتغيير جدول مواعيد إصدارات الأفلام الجديدة، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وإغلاق عدد من دور العرض السينمائية.

مرة أخرى.. تأجيل طرح the batman

أعلنت شركة وارنر بروس المنتجة لفيلم "the batman" والذي يشارك في بطولته روبرت باتينسون عدم عرضه هذا العام وحتى عام 2022، بالرغم من أنه كان قد تقرر سابقا عرضه في 1 أكتوبر 2021 ليجري تأجيل عرضه إلى 2 مارس 2022.

يذكر أنه كان قد توقف تصوير الفيلم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وإصابة بطل الفيلم بالفيروس.

وقررت شركة وارنر بروس أيضا تأجيل طرح عدد من أفلامها السينمائية الجديدة، مثل "the flash، shazma 2"، كما أعلنت تغيير موعد عرض بعض الأفلام الجديدة مثل "denis villeneuve" و"zendaya" وتقرر عرضهما في 1 أكتوبر 2021.

كما تقرر تقديم عرض فيلم "matrix 4" والذي كان من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في أبريل 2022، ليجري طرحه في 22 ديسمبر 2021.

كما أعلنت شركة sony pictures تقديم موعد طرح فيلم الخيال monster hunter، وكان مقرر أن يعرض في أبريل 2021 ليجري طرحه في دور العرض بشهر ديسمبر المقبل.

وعلى جانب آخر، كانت أعلنت شركة "يونيفرسال" تأجيل أحدث جزء من سلسلة أفلام "السرعة والغضب F9"، ليكون موعد عرضه الجديد 28 مايو 2021.

سلسلة أفلام "السرعة والغضب" حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وكان أول أفلامها في العام 2001، لبطله فين ديزل، والراحل بول ووكر، إخراج روب كوهين، وحقق إيرادات وقتها تخطت الـ 200 مليون دولار بعد عرضه في بلاد مختلفة.

واستمرت النجاحات حتى رحل بول ووكر 30 نوفمبر 2013، واستكمل فين ديزل تقديم أفلام "السرعة والغضب".

فيلم F9، إخراج جاستين لين، ويشارك فين ديزل البطولة كل من جون سينا، جيم باراك، وتشارليز ثيرون.