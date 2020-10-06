تأجيل فيلم باتمان لعام 2022 بسبب كورونا

أجلت شركة Warner Bros، فيلم باتمان الذي كان من المقرر عرضه في الأول من أكتوبر 2021، ليكون موعد طرحه الجديد 4 مارس 2022.

الفيلم من إخراج مات ريفز، ومن بطولة روبرت باتينسون، أندي سريكس، كولين فاريل، زوي كرافيتز، وباول دانو.

كان الممثل البريطاني روبرت باتينسون، 34 عاما، قد أصيب بـ كورونا في سبتمبر الماضي، أثناء تصويره مشاهد الفيلم بمنطقة قريبة من لندن، وأتى ذلك بعد توقف عملية التصوير لمدة ستة شهور.

ويعتبر تأجيل الفيلم ضربة شديدة لصناعة السينما التي تمر بأسوأ فتراتها، خاصة بعد تأجيل عدد من الأفلام الأيام الماضية بينها لا وقت للموت، Dune ،F9.

ويبدو أن حال السينما يواجه غموضا شديدا، في ظل وجود أزمة كورونا، حتى أن استقرار حالها مازال ضبابيا، ويشعر صناعها الكثير من القلق خاصة بعد أن تم الإعلان عن احتمالية إغلاق ثاني أكبر سلسلة سينمائية في الولايات المتحدة أبوابها مؤقتًا.

وفي بيان صدر عبر شركة Cineworldعبر موقع تويتر: " نؤكد أننا ندرس الإغلاق المؤقت لدور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

إغلاق Cineworld، الشركة الأم لسينما Regal، يعني توقف 536 قاعة سينما عن العمل كما سيتم تعليق 127 دور السينما الخاصة بها في المملكة المتحدة.

أعلنت الشركة أنه في حال الإغلاق سيؤثر على ما يقرب من 40 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كما أنه يؤثر على 5500 موظف في المملكة المتحدة، بحسب صحيفة الجارديان.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق الكثير من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام، خوفًا على سلامة صناعها.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية، بينها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا وغيرها.