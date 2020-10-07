مد أجل الحكم على 96 متهما في "اعتصام رابعة" لـ5 نوفمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على 96 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تدبير اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 5 نوفمبر المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، إبان اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميدان رابعة العدوية في مدينة نصر.

وكانت المحكمة أصدرت العام الماضي، أحكاما بالإعدام والسجن في القضية على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وبينهم محمد بديع الذي عوقب بالمؤبد، والمتوفى عصام العريان والقيادي محمد البلتاجي اللذان عوقبا بالإعدام، بينما عاقبت أسامة نجل المعزول المتوفى محمد مرسي بالسجن لمدة 10 سنوات، وتنظر حاليا محكمة النقض الطعون المقدمة منهم.

أما الـ96 متهما الذين صدر قرار بمد أجل الحكم عليهم، فقد صدرت بحقهم أحكام إدانة، غيابيا، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم، وإحالتهم للمحكمة للنظر في إعادة محاكمتهم.