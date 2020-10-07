روسيا تعرب عن قلقها بشأن الاضطراب السياسي في قيرغيزستان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ما حدث في قيرغيزستان بعد الانتخابات يثير القلق، معربا عن أمله بحل النزاع سلميا.

وأوضح بوتين، في مقابلة أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنَّ الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، وبالمناسبة، جرى الاعتراف بها على أنها ديمقراطية ليس فقط من قبل المراقبين الدوليين، ولكن أيضا من قبل ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وما حدث بعد ذلك بالطبع لا يسعه إلا أن يقلقنا، ونأمل أن يكون الحل سلميا،وأن تعود العملية السياسية الديمقراطية الطبيعية، وأكرر أن هذا يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "نحن على اتصال مع جميع أطراف هذه الأزمة، وأتمنى أنه بعد عودة الوضع السياسي الداخلي إلى طبيعته، سنواصل تنفيذ جميع خططنا مع قيرغيزستان، مع الأخذ في الاعتبار أن قيرغيزستان عضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ولدينا كم كبير من العمل المشترك".