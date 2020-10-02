بوتين لـ ترامب: الطاقة التي تمتلكها ستساعدك على هزيمة الفيروس الخطير

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا، اليوم الجمعة، إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، متمنيا له الشفاء العاجل هو وزوجته ميلانيا ترامب من فيروس كورونا.

وأفاد الكرملين، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن بوتين أعرب عن دعمه الصادق لترامب وزوجته في هذه اللحظة الصعبة، وقال بوتين في خطابه: إنني واثق من أن الطاقة الحيوية التي تمتلكها وما تتمتع به من تفاؤل سيساعدانك على هزيمة هذا الفيروس الخطير.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، "إن الكرملين يتمنى الشفاء العاجل لترامب من فيروس كورونا".

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، نتمنى أن يتعافى الرئيس ترامب بسرعة وسهولة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب إصابته هو والسيدة الأولى للولايات المتحدة بفيروس كوفيد-19، وبحسب طبيب ترامب، فإن الرئيس الأمريكي "بخير" ومن المتوقع أن يواصل أداء مهامه دون انقطاع.