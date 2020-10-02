بوتين يبحث مع نظيره الأرميني الوضع في كاراباخ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مع ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي الوضع في منطقة النزاع في ناجورنو كاراباخ.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين": "بمبادرة من الجانب الأرميني، أجريت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، وناقشا الوضع في منطقة النزاع في إقليم كاراباخ".

واستمرت حدة الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى في المنطقة المتنازع عليها، وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، استعدادها للتعاون مع منظمة الأمن الأوروبية لفرض وقف إطلاق النار في كاراباخ.

وتابع بيان الكرملين: "أعرب الطرفان عن قلقهما البالغ بشأن المعلومات المتعلقة بانخراط مسلحين من الشرق الأوسط في الأعمال العدائية".

وأشار البيان إلى أن: "الرئيس بوتين أكد مرة أخرى على الحاجة إلى إنهاء الأعمال العدائية على الفور واستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية لحل النزاع، بما يتماشى مع بيان الرؤساء المشاركين في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية) بتاريخ 1 أكتوبر 2020".

ودعا الرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك حول الوضع في كاراباخ، أمس الخميس، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آنا نجداليان، اليوم، "إن تركيا متورطة بشكل مباشر في العدوان الأذري"، موضحة أن الخبراء العسكريين الأتراك يقاتلون جنبًا إلى جنب مع الأذريين، الذين يستخدمون الأسلحة التركية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والطائرات الحربية وتقوم تركيا بتجنيد ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب المجندين من أجزاء من سوريا التي يسيطرون عليها ومن ليبيا.

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية سيطرة قواتها على عدة مرتفعات استراتيجية، على خط التماس في إقليم كاراباخ.

وكشفت الحكومة الأذربيجانية عن تعرض مجموعة من الصحفيين، بينهم أجانب، للقصف من قبل القوات الأرمينية، وبعد يوم واحد من إصابة 4 صحفيين، بينهم فرنسيان من فريق صحيفة "لوموند"، من جراء القصف من جانب أذربيجان.

أعلن نائب قائد جيش كاراباخ، أرتور سركسيان، آخر الأرقام والمستجدات العسكرية في ظل القتال العسكري الدائر بين أرمينيا وأذربيجان،عن سقوط 54 جنديا آخرين قتلى اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 158.

أما خسائر الطرف الأذربيجاني فبلغت، بحسب وزارة الدفاع الأرمينية، نحو 830 عسكريا، بالإضافة إلى إسقاط 4 مقاتلات و3 مروحيات و17 طائرة مسيرة.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، تركيا إلى التوقف عن التدخل في النزاع المسلح الجاري في الإقليم، والبدء في لعب دور بناء لتهدئة الوضع هناك، قائلا: "يجب على الجميع أن يلعبوا دورا بناء أكثر للإسهام في خفض التصعيد، نحن نريد أن يتوقف التدخل الخارجي، إنه يعقد الوضع".