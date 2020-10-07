محافظ المنيا يخصص شقة لأسرة "أكثر احتياجاً" بأبوقرقاص

أصدر محافظ المنيا، اللواء أسامه القاضي، توجيهات عاجلة إلى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، محمد حلمي، اليوم الأربعاء، بتخصيص شقة من المساكن المخصصة للأسر الأولى بالرعاية في قرية "بني موسى"، إلى إحدى الأسر من الأكثر احتياجاً، بعد تصدع منزلها المبني بالطوب اللبن، وإخلاء المنزل المعرض للانهيار في أي وقت، حرصاً على سلامتهم.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، برعاية وحماية الحالات بلا مأوى في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ووجه المحافظ بتقديم الدعم الكامل لكافة المستحقين والأكثر احتياجاً، وتوفير الخدمات المطلوبة، مع العمل على حل جميع المشكلات والتجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى لمشكلات المواطنين الأكثر احتياجاً، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

وتستقبل إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة الشكاوى على الأرقام الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وعن طريق خدمة الواتساب بإدارة خدمة المواطنين 01100585052، ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع"، التي تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين.

كما يمكن إرسال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة على شبكة الإنترنت على العنوان www.shakwa.eg.