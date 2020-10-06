تدريب العاملين بمدارس المنيا علي الإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا

عقدت مديريتا "الصحة والتعليم" بالمنيا اجتماعًا، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بمقر مديرية التربية والتعليم، لمناقشة رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وشرح خطة مكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد داخل المنشآت التعليمية.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتفعيل كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنشآت التعليمية استعداداً للعام الدراسي الجديد حفاظاً على صحة الطلاب، وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية خاصة فيروس كورونا المستجد والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، إنه تم بحث ومناقشة الاستعدادات والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتدريب العاملين بالمدارس، والإشراف من قبل مسؤولي الصحة على المنشآت التعليمية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، وتطبيق الشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعلن عن إقامة معارض "أهلا مدارس" بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع عدد من المكتبات الكبرى والمتميزة داخل كل مركز، لمدة شهر، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 أكتوبر المقبل، بتخفيضات تصل حتى 25% وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية ، بتوفير كافة احتياجات الطلبة، من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.

وقال المحافظ، ان إقامة تلك المعارض تأتى في إطار رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور وتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة في مواجهة محاولات البعض لاستغلال قرب بدء العام الدراسي لرفع الأسعار على المواطنين ،وقد تم التنسيق مع المكتبات الكبرى لاقامة تلك المعارض ، في إطار تنفيذ إجراءات مواجهه فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة توفير كافة السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية ومتابعة قوائم الأسعار من المعروضات طوال فترة إقامة تلك المعارض، حرصا على توافر كافة الاحتياجات الدراسية للطلاب بأقل الأسعار.