"مياه المنيا": 871.589 كم أطوال شبكات الصرف في المحافظة

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن المشاركة في نموذج محاكاة الطوارئ والأزمات، الذي تجريه للمحافظة؛ للتعامل مع الأزمات.

وقال "الشهاوي"، إن الشركة جهزت أكثر من 86 معدة، للدفع بها في أوقات الأزمات، تشمل 8 لوادر، و27 سيارة كسح، و8 سيارة شفط رواسب، وسيارة مدمج، و6 نافوري، و11 سيارة مياه نقية، و25 طلمبة سحب مياه، بالاضافة إلى عدد من السيارات والمعدات الأخرى.

وأضاف المهندس ياسر الشهاوي، أن الشركة لديها 87 محطة صرف صحي، ويبلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف 871.589 كم، وطاقة المحطات الاستيعابية 164.115 متر مكعب، مؤكدا أن الشركة يوجد لديها غرفة طوارئ وأزمات للتنسيق مع عمليات "المحافظة، والقابضة"، ومجلس الوزراء والمركز الإعلامي بالأخيرة، والجهات المختصة الأخرى، كما أنها تتلقى البلاغات عبر الخط الساخن من خلال 125 أرضي، أو الموبايل 01271196196، أو من خلال الواتس 01271269587، الذي يعمل طوال الـ24 ساعة بنظام الوراي.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تفقد أمس، العرض الخاص باصطفاف جزئي لعدد من الآليات والمعدات والمركبات، التي تمتلكها المحافظة؛ للتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع مخاطر السيول المتوقعة على المحافظة، إذ تابع تطبيق نموذج عملي لإنقاذ سيارة نصف نقل، جرفتها مياه السيول إلى داخل مخر سيل المنطقة الصناعية.

وقال المحافظ، إن هذا التدريب نتاج سلسلة من الاجتماعات الخاصة، بمراجعة خطة المحافظة الشاملة، استعدادا لموسم الشتاء المقبل، ويهدف إلى محاكاة فعلية لمواقف طارئة، وسيناريو متكامل؛ لمواجهة أزمة السيول، حال وقوعها، مشيرا إلى أنه يتم من خلاله تدريب الأفراد والوقوف على مدى جاهزية المعدات، ومدي التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة؛ لمواجهة مثل تلك الأزمات، مشيرا الى ان طابور العرض يشمل الآليات والمعدات والمركبات، من لوادر وقلابات وجرارات وسيارات "شفط مياه وكراكات؛ ومواد غذائية، وإسعاف، والدفاع المدني"، وغيرها، إذ وصل عدد المعدات المشاركة بالتدريب 70% من نسبة إجمالي معدات المحافظة من مختلف القطاعات.