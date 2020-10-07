الإخوان يقللون من قيمة حرب أكتوبر: تمثيلية وخدعة.. والشهداء "قتلى"

لاتعترف جماعة الإخوان الإرهابية "بشهيد الوطن"، لأن الوطن لا قيمة له عند أعضائها، لقول مؤسس الجماعة حسن البنا "الوطن وسيلة وليس غاية".

ولم يكن التشكيك والخيانة وليد اللحظة بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث إن تاريخ الجماعة مليء بكثير من التشكيك في الإنجازات التي يقوم بها المصريون، وأبرزها ما يرتبط بحرب أكتوبر التي وصفها قيادات الجماعة الإرهابية بـ"التمثيلية والخدعة"، وقاموا بالسخرية والاستهزاء بشهداء حرب أكتوبر ووصفهم بـ"القتلى".

ويستعرض "الوطن" أبرز التصريحات الصادرة من الجماعة الإرهابية بشأن حرب أكتوبر:

وصف مرشد الإخوان لشهداء أكتوبر "بالقتلى"

وصف مهدي عاكف المرشد الأسبق لجماعة الإخوان شهداء حرب أكتوبر بـ"القتلى"، في محاولة منه لتقليل مكانتهم وتوضيح عدم اعترافه بشهداء الحرب، بدعوى أن الشهيد لدى جماعة الإخوان الإرهابية هو من قاتل للدفاع عن الدين وليس الأرض.

وظلت قيادات الجماعة في ذكرى أي انتصار تردد أن شهداء أكتوبر مجرد قتلى، على أساس أن هناك تعارضًا بين الدفاع عن الأرض والدفاع عن الدين، بالرغم من أن كليهما جهاد في سبيل الله، وأن من مات دون أرضه فهو شهيد.

"مرسي" بجانب قاتلي السادات

حاول الرئيس المعزول محمد مرسي التقليل من شأن نصر أكتوبر خلال الذكرى التي مرت حينما كان يتقلد الحكم في مصر، فقد أقامت الجماعة احتفالات نصر أكتوبر في عام 2012، واستضافت قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في منصة الاحتفال بأعياد النصر، ما يعد إهانة كبيرةً لقائد هذه الحرب والأبطال الذين شاركوا فيها.

آيات عرابي والسخرية من شهداء أكتوبر

ولم يكن وصف مرشد الجماعة الإرهابية بـ"القتلى" هو الأول من نوعه، بل واصلت الهاربة آيات عرابي هجومها المتواصل على حرب أكتوبر منذ سنوات، بإصدار كتاب يصف حرب أكتوبر بـ"التمثيلية"، و"الخدعة"، و"الأكذوبة"، وأعادت نشر مجموعة من المنشورات التى تشكك فى الحرب، وتهاجم القوات المصرية وتسخر من الشهداء.

وقالت "عرابي"، فى أحد المنشورات: "إلى من يقول (أبي حارب) أو (أبي استشهد) ويحاول أن يثبت بهذا أن أكتوبر ليست تمثيلية!! ما علاقة مقتل أبيك بكون أكتوبر تمثيلية؟ ابوك مجرد عسكري من ضمن مئات الآلاف يتحركون بالأمر، ولا يرى شيئًا من الصورة، ولا يشارك فى تخطيط".

وأضافت الإخوانية الهاربة: "أبوك استشهد فى الحرب؟.. ليست (اُستشهد) بل قُتل.. بأى حق تعتبره شهيدُا ؟".

وصف حرب أكتوبر "بالتمثيلية والخدعة" من الجماعة الإرهابية

وقال ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن الجماعة الإرهابية، إن المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني قال لهم: "أمركم غريب، إحنا مالنا ومال أكتوبر، واللي حصل فى أكتوبر، إنتم مصدقين إنه كان انتصار بجد، دا كان مجرد تمثيلية، وبعدين هو إحنا شاركنا فى الحرب دى علشان نحتفل بيها؟"، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول في كل ذكرى تشويه الانتصار ونشر الأكاذيب بشأن هزيمة قوات الاحتلال وقتها.

فضيحة الإفطار في نهار رمضان أثناء حرب أكتوبر

أما القيادى الإخوانى صبحي صالح فقال بالنص خلال لقاء تليفزيونى عام 2012: "يوم 6 أكتوبر 1973 كنت قاعد باكل بتغدى مع صديق في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرًا، عندما أعلن البيان العسكرى الأول عن تحطيم خط بارليف، وساعتها بكيت وسجدت".

وبالطبع أثار الأمر سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من القيادي الإرهابي، بعدما أحرج نفسه، فخرج محاولًا التبرير بأن الأمر مجرد التباس لأن هذه الأحداث مر عليها 40 سنة، وقال "إن الوقائع والذكريات دخلت في بعضها".

قال "صالح" ذلك، في حين أن الجنود المصريين في القوات المسلحة المصرية في ذلك التوقيت كانوا يحاربون العدو الإسرائيلي لاسترداد أرض سيناء الغالية، وكانوا صائمين ورفضوا أن يفطروا في الحرب، معتبرين أن الصيام وشهر رمضان الكريم يزيد من قوتهم وعزيمتهم وصبرهم، وكانت جائزتهم بأن نصرهم الله على العدو وكتبوا التاريخ والنصر والمجد بدمائهم.

الجزيرة تستضيف الإسرائيليين للتحدث عن انتصاراتهم المزيفة

في عيد نصر أكتوبر الماضي، زعمت قناة الجزيرة المدعومة من قطر بأن نصر أكتوبر يعود للجيوش العربية وليس للجيش المصري الذي قام بتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، كما وصفت هدم خط بارليف أحد أهم مراحل حرب أكتوبر، والذي كان سببًا رئيسيًا في الانتصار بتحرير شريط ضيق.

ليس ذلك فحسب، بل فتحت القناة الإخوانية أبوابها لاستضافة ضيوف إسرائيليين للحديث عن انتصارات أكتوبر، وزعموا أن إسرائيل هي من انتصرت في الحرب وليس مصر برغم أن قوات الاحتلال هي من تم طردها من الأراضي المصرية، إلا أن القناة لاقت نقدًا لاذعًا ما دفعها لحذف تلك المواد من صفحتها.

وفي المقابل، شهدت محافظات الجمهورية مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات "تحيا مصر" لدعم مؤسسات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.