مستشار بأكاديمية ناصر: علينا التحلي بروح نصر أكتوبر العظيم أثناء العمل

وجه اللواء كمال عامر، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، 5 رسائل للمصريين في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، الأولى هي أن مصر عظيمة يجب رعايتها ووضعها في قلوبنا، وننسى مشاكلنا أمام كل التحديات التي تواجهنا.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن الرسالة الثانية هي توجيه الشكر لكل أبناء القوات المسلحة الذي يقدمون أرواحهم فداء لمصر.

وشدد على أن الرسالة الثالثة هي ضرورة الوعي بالشائعات المغرضة الكارهة لمصر، والرسالة الثالثة تتمثل في ضرورة مواجهة الشعب والدولة المصرية بكل حزم قوى الشر، ونشر الوعي الدائم لدى الشعب لمعرفة ما يدور حول مصر في المنطقة.

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الرسالة الرابعة تركز على ضرورة قيام كل شخص مدني أو عسكري بواجبه وتربية أولاده على الانتماء والولاء لبلده العظيم مصر، بينما الرسالة الخامسة هي التحلي بروح نصر أكتوبر العظيم أثناء العمل، فحرب أكتوبر عكست الانتماء العميق لمصر وتكاتف الجبهة الداخلية من أجل تحرير آخر قطرة رمال مصرية عندما جرى رفع علم مصر على طابا في 19 مارس 1989.

وأشار "عامر" إلى أن أهم عنصر في انتصار أكتوبر هو الجندي المصري والإنسان المصري، فهو البطل الذي استعاد كرامته وأرضه المصرية وكرامة العرب جميعا، كما أن مصر حاليا تخوض حربا معتمدا على البناء والتنمية، ويقود هذه الحرب الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل عزيمة وإرادة، فهو دائم المتابعة لكل ما يحدث، مطالبا كل شخص بأن يتكاتف مع الرئيس من أجل صنع التقدم والخير لبلدنا وعدم السماح بأي حد لتفرقة صفوفنا.