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إحالة 4 سائقين قتلوا زميلهم لسرقته بالخانكة للجنايات

كتب:

حسن صالح
02:56 م | الأربعاء 07 أكتوبر 2020
حبس

حبس

قررت نيابة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، إحالة 4 سائقين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل زميلهم وحرق جثته، بقصد سرقة مركبة الـ"توك توك" الخاصة به.

واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، بأنهم استدرجوا المجني عليه، وطلبوا منه توصيلهم من منطقة الخصوص إلى منطقة "عرب العليقات" بالخانكة، حيث قاموا بطعنه وإشعال النيران في جثته، لإخفاء معالم الجريمة.

وترجع الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطار من العميد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لشخص مجهول، مصاب بحروق في أنحاء جسده.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "أحمد. م"، سائق توك توك، من الخصوص، وتوصلت التحريات إلى المتهمين، وهم "أحمد ى."، و"مصطفى س."، و"عمرو أ."، و"طه أ."، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة بغرض سرقة الـ"توك توك" الخاص بالمجني عليه.

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