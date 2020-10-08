افتتحها السيسي في مايو.. البابا يدشن كاتدرائية بشائر الخير اليوم

يواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، زيارته الرعوية إلى محافظة الإسكندرية، التي يقوم خلالها بتدشين كنائس بالإسكندرية.

والزيارة التي بدأت أمس الأربعاء، واستهلها البابا، بإلقاء محاضرته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية، من المقرر أن يقوم صباح اليوم الخميس، بتدشين كنيسة بشاير الخير 3، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي، وتحمل اسم "السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس".

كما يدشن البابا تواضروس، صباح السبت المقبل، كنيسة مارجرجس بالشاطبي، بمشاركة عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن بينهم الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، الذي تتبعه كاتدرائية "بشائر الخير" رعويا وإداريا.

والكاتدرائية الجديدة بها ثلاثة مذابح "الأوسط باسم السيدة العذراء مريم، والمذبح من الجهة البحرية باسم الشهيد أبي سيفين، والثالث القبلي باسم القديس الأنبا كاراس"، فضلا عن أنها تضم عدد كبير من الإيقونات.

يذكر أن الدولة خصصت الأرض لإنشاء الكاتدرائية الجديدة، فيما تحمل تكلفتها الإنشائية بالكامل متبرعون من محبي الكنيسة، منهم رجل الأعمال المهندس عصمت ناثان وأسرته، والكاتدرائية تشمل مبنى خدمي ملحق بالكنيسة على مساحة إجمالية تقدر بـ3800 متر مربع وتسع لـ900 مصل، فضلا عن مستوصف طبي به عيادات خارجية لخدمة منطقة بشائر الخير بأكلمها مسلمون وأقباط.

كان البابا تواضروس، شارك يوم الثلاثاء، في احتفالات الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر، خلال قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليلًا من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وعلى قبر الجندي المجهول.

ووجه البابا تواضروس الثاني يومها، بدق أجراس الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في مصر وخارجها، في الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر الثلاثاء الـ6 من أكتوبر، وهو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام 1973.