حكاية إبتسام قاتلة مهندس أكتوبر: رفضوني في كباريه عشان تخينة.. وقابلته صدفة

ليلة كانت أشبه بالكابوس، بدأت بطرد "إبتسام" وصديقتها "نادية" من إحدى كباريهات شارع الهرم، لأن جسمهما ووسيلتهما الوحيدة لكسب المال، ضربته الترهلات ولم يعد لائقا بالمكان: "أنتي تخينة ومش هينفع تشتغلي هنا"، لم يكن أمامهما غير التسكع في الشوارع على أمل أن يطلبهما أحد لقضاء سهرة حمراء، وبالفعل التقطهما من طرف الطريق "مهندس" واستقلهما إلى شقته بالمجاورة 8 في الحي الأول بأكتوبر، لممارسة الرذيلة نظير مبلغ مالي.

في الطريق إلى الشقة، تذكرت إبتسام، 36 سنة، طلاقها من زوجها وأطفالها الثلاثة، ومرّ أمامها شريط سريع من ذكرياتها، لم تكن تعلم سبب "تقليب المواجع" على نفسها، مثلما لم تعلم أنها تعيش أسوأ أيام حياتها على الإطلاق.

ودخلت إبتسام ونادية الشقة، وبعد انتهاء سهرتهم، رفض الشيطان ألا يتركهم ثلاثة، زاغ بصر الأولى تجاه بعض الأغراض داخل الشقة، ثم نظرت إلى صديقتها التى تصغرها بـ5 سنوات، ووجدت فى عينيها موافقة على ما تفكر فيه، أشياء كثيرة هنا يمكن سرقتها وبيعها والاستفادة منها.

استلت إبتسام، المتهمة الرئيسية، سكينا، وانقضت على المهندس المجني عليه، وسددت إليه بكل قوة وعزم 28 طعنة، بمساعدة صديقتها، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهربا الإثنين بعد حمل ما يسهل بيعه.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط "إبتسام"، وبدأت تحكي تفاصيل وكواليس الجريمة، أمام اللواء مدحت فارس مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علاء فتحي رئيس قطاع مباحث أكتوبر والشيخ زايد، موضحة إنها اتفقت مع صديقتها، يوم الجريمة على العمل بإحدى الملاهي الليلة الشهيرة بشارع الهرم، وفوجئتا أنهم رفضوا دخولهما الملهي بسبب زيادة وزنهما، موضحة "إحنا جسمنا مش مناسب للريكلام"، فغادرتا الملهي الكائن بشارع الهرم، وعقب سيرهما فى الشارع تقابلا مع القتيل، وكان يقود سيارة فارهة، وطلب منهم قضاء ليلة حمراء مقابل 250 جنيه لكل منهما.

وأضافت المتهمة: "توجهنا إلى الشقة فى منطقة أكتوبر، وأقمنا علاقة مع المجني عليه، ثم فوجئت به يغلق باب الشقة ورفض إعطائي مبلغ مالي، فتشاجرنا معه وأمسكت السكين وسددت له 28 طعنة، وتحولت الشقة الى بركة من الدماء، وجميع ملابسنا الداخلية تلوثت بالدماء".

بمجرد أن تأكدت أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة، جلست المتهمة إبتسام وصديقتها، وأخذا قسطا من الراحة، قبل أن يقررا سرقة محتويات الشقة، وجمعتا الأجهزة الكهربائية، وبعد أن عثرت اعلى مفتاح الشقة، طلبت سائق توك توك، ونقلت المسروقات إلى أول الطريق، وعادا إلى منزلهما، قبل القبض عليهما، واعترافهما بالواقعة.