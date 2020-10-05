ليلة حمراء مع فتاتين بـ500 جنيه وراء مقتل مهندس بـ28 طعنة في أكتوبر

3 أيام فقط احتاجتها الأجهزة الأمنية، لفك لغز مقتل مهندس بـ28 طعنة داخل شقته في مدينة 6 أكتوبر، بعد فحص خط سير المجنى عليه وكاميرات المراقبة التى رصدت آخر ظهور له مع "فتاتين"، صعدتا معه الشقة، وظلتا داخلها قرابة الساعتين، قبل أن تغادرا، ويكتشف شقيقه الجريمة.

وكشفت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث أول أكتوبر، أن المجنى عليه، تقابل مع الفتاتين فى منطقة المريوطية، وعرض عليهما قضاء سهرة حمراء وإقامة علاقة معهما مقابل 500 جنيه.

وعقب صعود المتهمتين إلى الشقة بصحبة المجنى عليه، قضوا الثلاثة سهرة حمراء، وضعت له إحداهما مخدراً فى "كاس خمرة"، ثم سرقتاه وحاولتا الهرب، إلا أن المجني عليه كان قد أغلق باب الشقة بالمفتاح من الداخل، وأثناء البحث عن المفتاح حاول الإمساك بهما، فقامت المتهمة الأولى 36 سنة بقتله بعد أن استلت سكينا من المطبخ وسددت له بمساعدة الثانية 31 سنة، 28 طعنة حتى سقط جثة هامدة.

تمكنت قوة من المباحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم أول اكتوبر، من ضبط المتهمتين، واعترفتا بتفاصيل الجريمة المروعة، وتم التحفظ عليهما وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وانتقلت النيابة، إلى مسرح الجريمة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعى، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، وتحفظت القوات على الكاميرات لمراجعتها ولا تزال التحقيقات مستمرة.