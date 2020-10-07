"فؤاد" يتقدم بمذكرة لقسم الشرطة للسيطرة على ظاهرة جمع البطاقات

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمرشح على دائرة العمرانية والطالبية، بمذكرة لقسم شرطة العمرانية والطالبية لوجود بعض ظواهر الاحتيال والنصب على المواطنين في نطاق الدائرة.

وقال "فؤاد" إنه دارت مؤخرًا الكثير من الأحاديث حول قيام بعض الأشخاص بطلب صور البطاقات الشخصية من المواطنين دون أي صفة رسمية، كما قاموا باستغلال احتياجهم للمال وأوهموهم بأنهم سيحصلون على مبلغ مالي قدره 300 جنيه.

وطالب "فؤاد" مباحث شرطة العمرانية والطالبية بالسيطرة على مثل تلك الأمور خاصة أنها أمور متكررة، خاصة في فترات الدعاية الانتخابية.

وناشد "فؤاد" المواطنين بعدم الانسياق وراء أي من تلك الدعوات التي تهدف إلى استغلالهم وإهانتهم وإهدار كرامتهم.

برنامج تدريبي للحملة الانتخابية

ويخوض النائب محمد فؤاد، الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتنسيق مع علاء شلتوت على مقعدي دائرة العمرانية والطالبية تحت مظلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تحت شعار مع الناس.

وكان "فؤاد" قد أعلن عن إعداده برنامجًا تدريبيًا لحملته الانتخابية التي لاقت إقبالا كبيرا من الشباب، بعد الإعلان عنها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويواجه الدكتور محمد فؤاد، وعلاء شلتوت، مرشحا الحزب المصري الديمقراطي، منافسة شرسة مع الدكتور محمد علي مرشح مستقبل وطن، وأحمد عاشور مرشح الحزب الجمهوري.

عائلات قبلي كلمة السر

ويعتمد عدد من المرشحين في الدائرة على مؤازرة العائلات من الوجة القبلي المنتشرة في أنحاء الدائرة، إضافة إلى الكثافة التصويتية بمناطق الكونيسة، ومستشفى الصدر وترسا وغيرها.

ويتنافس في دائرة العمرانية 35 مرشحا، هم: الدكتور محمد علي، النائب الحالي عن "مستقبل وطن"، والدكتور محمد فؤاد النائب الحالي والمرشح عن حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وأحمد عاشور عن "الشعب الجمهوري"، وروماني أبو زكري، وعماد عياد ميلاد شحاته، والمستشار خالد عرفات العدوي وعصام نحمده، وانتصار سيد محمود أحمد ومحمد الفولي، وسعيد جمعة عباس محمد، ومدحت عبدالتواب شاكوش، ومحمد عبدالملك، وحلمي شلتوت، عن حزب "الوفد الجديد" ومحمد نويرعقرب، وجمال الحُمري، وأحمد البكري، وسعد عوض سلامة، ورشا البرولسي، وأسامة فايز، ومختار عبدالبصير، وشادي معوض عطية، وعلي عقل ومنى عبدالحميد وسميرة إبراهيم وسعد الباشا وعلى علام فهمي خيرالله، وعلاء شلتوت ومصطفى خشبة وأسامة عبدالحليم، وأشرف غبريال ومحمد الشحات وعبدالله محمد شهبة ومحمد عاشور وحسين القصاص والدكتور عبدالراضي أبوعبيد.