جومانة مراد: أخفيت على الجميع خبر حملي بالتوأم.. حالتي كانت صعبة

فاجأت الفنانة جومانة مراد، متابعيها بنبأ إنجابها لطفلين توأم منذ شهور، بعد انتهائها من تصوير مسلسل "خيانة عهد" التي تعاونت فيه مع الفنانة يسرا خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت جومانة لـ"الوطن"، "مبسوطة أن الجمهور فرحان ليّ، الإحساس بالحب نعمة كبيرة ربنا يديمها عليّ".

وبشأن إخفائها خبر الحمل، قالت، "عندما انتهيت من تصوير (خيانة عهد) كنت في بداية الشهر الرابع من الحمل، وأردت أن أخفيّ على الجميع، رغم أن حالتي كانت صعبة جداً، وكان لا بد أن أستريح".

وأضافت، "ولدت قبل السابع بيومين، والولادة المبكرة صعبة، ولذلك كنت لا أريد أن أتحدث عن تلك التجربة سوى بعد انتهائها".

وحققت الفنانة جومانة مراد، نجاحًا ملحوظًا خلال مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وكان بمثابة عودة لها بعد سنوات طويلة من الغياب والانشغال بسبب ولادة ابنها الأول محمد، الذي منحته وقتها.

مسلسل خيانة عهد، بطولة يسرا، جومانة مراد، حلا شيحة، عبير صبري، خالد سرحان، هنادي مهنا، تيام قمر، سلوى عثمان، خالد أنور، بيومي فؤاد، من إخراج سامح عبدالعزيز.

ورغم النجاح الذي حققته جومانة مراد، من خلال مسلسل خيانة عهد، وعودتها للعمل، إلا أنها اختفت عن الساحة الفنية، حتى ظهرت خلال الساعات الماضية، لتعلن سبب عدم ظهورها، ورفضها الأعمال الفنية التي عرضت عليها خلال هذه الفترة، والذي أرجعته إلى إنجابها توأم "ديانا وعلي".

وفي لقاء مع برنامج mbc trendig، قالت جومانة مراد، إنها كانت حاملًا خلال تصويرها مسلسل خيانة عهد، ولكن لم يشعر أحد لأنها كانت في البداية وجسمها "قليل"، وبعد انتهاء العمل فاجأتها آلام الولادة وهي في الشهر السابع، ليرزقها الله بتوأمها "ديانا وعلي".

وقالت إن حالتها كانت غير مستقرة، وقامت بالولادة قبل بداية الشهر السابع بيومين، "لكن عدت الأمور بسلام وربنا لطف، نعمة ورزق ربنا يبارك لي فيهم، خصوصًا أنا مريت بظروف صحية صعبة".

وأشارت جومانة مراد إلى أنها "متفرغة" لأطفالها الثلاثة طول الوقت وهناك من يساعدها، مؤكدة أن تصوير أي أعمال لن يكون خلال هذه الفترة.