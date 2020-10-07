مصدر: أزمة التمويل ورفض الأقباط وراء توقف مسلسل "البابا شنودة"

شهدت مواقع السوشيال ميديا جدلا كبيرا في الساعات القليلة الماضية، بشأن توقف مشروع عمل فني عن حياة البابا شنودة.

وكشف مصدر من دير الأنبا بيشوي القبطي، لـ"الوطن"، أنّ أزمة التمويل ورفض بعض الأقباط السر وراء توقف مسلسل عن حياة "البابا شنودة".

وكان خبر تجسيد الفنان حسن يوسف، شخصية قداسة البابا شنودة في عمل فني، انتشر في الساعات الماضية، لكن يوسف علق على الأمر لـ"الوطن"، قائلا: "شرف لي تجسيد شخصية البابا شنودة، إلا أنني أرى من الأصلح أن يجسد الشخصية ممثل مسيحي ملم بروحانيات وأحاسيس الدين المسيحي"، ورشح رواد السوشيال ميديا ماجد الكدواني.

وأعلن الفنان ماجد الكدواني العام الماضي، تحضيره لمسلسل "بابا العرب"، الذي يتناول قصة حياة قداسة البابا شنودة، والفيلم من إنتاج دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويتكون المسلسل من 34 حلقة، ويتناول حياة البابا شنودة على 3 مراحل، منذ الطفولة ثم الشباب مرورا بالرهبنة والباباوية ثم النياحة،، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، ومن سيناريو وحوار عطا الله توفيق.

وكان المسلسل أول مسلسل كنسي في مصر، يحمل عنوان "بابا العرب". لكن بعد الإعلان عن المسلسل ونشر عدد من البوسترات الدعائية له تحمل صور ماجد الكدواني بلوك جديد مقارب لمظهر البابا شنودة، في اللحية والشارب، إلا أنّ العمل توقف فجأة دون الإعلان عن أسباب واضحة.

وقال الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، في تصريحات لبرنامج "صباح الورد"، على شاشة تن في أكتوبر الماضي 2019، إنّ العمل جار على قدم وساق للانتهاء من مسلسل "بابا العرب"، إذ جرى الانتهاء من كتابة السيناريو واختيار الممثلين، وسيتم تنويع أماكن التصوير في الأماكن الحقيقية، بين منزله في الصعيد والآخر في شبرا بميزانية 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يعرض خلال العام المقبل 2020.